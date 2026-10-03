Молодой водитель на Geely сбил мотоциклиста в Кинельском районе

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В пятницу, 2 октября, в 17:00 в Кинельском районе на дороге "Кинель - Богатое" 18-летний водитель на Geely Monjaro не выдержал боковой интервал и совершил столкновение с мотоциклом Yamaha.

Фото: ГУ МВД по Самарской области