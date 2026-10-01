В Самаре под колеса Chevrolet попал 8-летний мальчик

В среду, 30 сентября, в Октябрьском районе Самары 40-летний водитель Chevrolet Cobalt сбил 8-летнего пешехода, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

В 12:40 водитель двигался по ул. Советской Армии со стороны ул. 5-я просека в направлении ул. Ново-Садовой. Напротив дома № 240 "Б" он наехал на 8-летнего мальчика-пешехода, который, нарушив ПДД, переходил проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля. Ребенок с места ДТП госпитализирован.