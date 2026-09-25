В Кировском районе Самары случилось ДТП с пассажирским автобусом 

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Инцидент произошел в пятницу, 25 сентября, около 11:00. Автобус марки Lotos, следовавший по маршруту № 70, под управлением 62-летнего водителя наехал на молодого человека в районе дома 130 на ул. Стара‑Загора, сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области