Самарская область вошла в ТОП-5 регионов страны, где чаще всего используют сервис МТС для слабослышащих

ПАО "МТС" проанализировала количество разговоров через сервис "Секретарь для глухих и слабослышащих" за первое полугодие 2026 года. Самарская область вошла в число самых активных регионов по использованию сервиса, который помогает в общении людям с нарушениями слуха.
Ежегодно в последнее воскресенье сентября (в 2026 году это 27 сентября) отмечается Международный день глухих. В период с марта по август 2026 года сервис МТС "Секретарь для глухих и слабослышащих" помог людям с ограничениями слуха принять более чем 496 тыс. голосовых вызовов в России.
Сервис, позволяющий людям с нарушениями слуха пользоваться голосовой связью без посторонней помощи, оказался востребован в самых разных жизненных ситуациях, в которых общение по телефону по-прежнему остаётся важным элементом. Чаще всего "Секретарь" помогал в общении с близкими, представителями банков и служб доставки.
"Для людей с нарушением слуха связь по телефону долгое время оставалась барьером в коммуникации. Инновационная услуга от МТС помогает устранить этот барьер. Сервис работает на платформе ИИ и технологий распознавания и синтеза речи. Когда на телефон абонента поступает звонок, голосовой секретарь предупреждает звонящего о том, что вызываемый абонент — слабослышащий. Пользователь сервиса может отклонить звонок и сразу же получить уведомление от приложения "Мой МТС" с предложением перейти в диалоговый чат. Дальнейшее общение берет на себя голосовой помощник", — отметил директор МТС в Самарской области Александр Меламед.
Сервис "Секретарь для глухих" предоставляется бесплатно всем абонентам МТС. Решение в режиме реального времени преобразует входящий звонок в текст, а письменные ответы слабослышащего пользователя озвучиваются собеседнику с помощью синтеза речи, что позволяет людям общаться без лишних барьеров.
Последние комментарии
... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет
За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово