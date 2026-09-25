Самарская область вошла в ТОП-5 регионов страны, где чаще всего используют сервис МТС для слабослышащих

ПАО "МТС" проанализировала количество разговоров через сервис "Секретарь для глухих и слабослышащих" за первое полугодие 2026 года. Самарская область вошла в число самых активных регионов по использованию сервиса, который помогает в общении людям с нарушениями слуха.

Ежегодно в последнее воскресенье сентября (в 2026 году это 27 сентября) отмечается Международный день глухих. В период с марта по август 2026 года сервис МТС "Секретарь для глухих и слабослышащих" помог людям с ограничениями слуха принять более чем 496 тыс. голосовых вызовов в России.

Сервис, позволяющий людям с нарушениями слуха пользоваться голосовой связью без посторонней помощи, оказался востребован в самых разных жизненных ситуациях, в которых общение по телефону по-прежнему остаётся важным элементом. Чаще всего "Секретарь" помогал в общении с близкими, представителями банков и служб доставки.

"Для людей с нарушением слуха связь по телефону долгое время оставалась барьером в коммуникации. Инновационная услуга от МТС помогает устранить этот барьер. Сервис работает на платформе ИИ и технологий распознавания и синтеза речи. Когда на телефон абонента поступает звонок, голосовой секретарь предупреждает звонящего о том, что вызываемый абонент — слабослышащий. Пользователь сервиса может отклонить звонок и сразу же получить уведомление от приложения "Мой МТС" с предложением перейти в диалоговый чат. Дальнейшее общение берет на себя голосовой помощник", — отметил директор МТС в Самарской области Александр Меламед.

Сервис "Секретарь для глухих" предоставляется бесплатно всем абонентам МТС. Решение в режиме реального времени преобразует входящий звонок в текст, а письменные ответы слабослышащего пользователя озвучиваются собеседнику с помощью синтеза речи, что позволяет людям общаться без лишних барьеров.