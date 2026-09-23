Летом Самара привлекла путешественников из десятков регионов России

За отпускной сезон областная столица приняла гостей из более чем 70 регионов страны. Чаще в город приезжали отдыхающие из областей и республик Поволжья, Урала и Юга. Информацию предоставили аналитики МегаФона на основе обезличенных данных абонентов.

Как правило, в летние месяцы на улицах Самары можно было встретить приезжих из Татарстана, Оренбургской, Саратовской, Свердловской, Челябинской областей, а также Краснодарского края, Башкирии, ХМАО‑Югры и Москвы. При этом наиболее активно выходили в Сеть клиенты компании, добиравшиеся издалека. Среди рекордсменов по интернет‑трафику — туристы из Камчатки, Мурманска и Калининграда. За время в городе они использовали порядка трех Гбайт, выкладывая в соцсети фото и видео с набережной, Ленинградской улицы и площади Куйбышева.

География гостей Самары постоянно расширяется. Сегодня город вызывает интерес не только у российских туристов, но и у путешественников из стран ближнего и дальнего зарубежья. Чаще всего областной центр выбирают путешественники из Казахстана, Китая и Беларуси.

"Самара — один из самых популярных для туристов городов Поволжья, где гармонично сочетаются курортная атмосфера и историческое наследие. Растущий туристический поток заметно увеличивает нагрузку на инфраструктуру связи. Для увеличения емкости сети для большего числа пользователей уплотняем сеть с помощью дополнительных объектов связи и расширяем используемый диапазон частот в LTE. Более того, в центре мы уже запустили сеть 5G, которая обеспечит максимальную скорость передачи данных даже в пиковые периоды", — сообщил директор МегаФона в Самарской области Никита Пикульников.

С начала года новое телеком-оборудование оператора заработало в Октябрьском, Советском, Железнодорожном, Кировском и Куйбышевском районах Самары.