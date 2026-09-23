Летом Самара привлекла путешественников из десятков регионов России

За отпускной сезон областная столица приняла гостей из более чем 70 регионов страны. Чаще в город приезжали отдыхающие из областей и республик Поволжья, Урала и Юга. Информацию предоставили аналитики МегаФона на основе обезличенных данных абонентов.
Как правило, в летние месяцы на улицах Самары можно было встретить приезжих из Татарстана, Оренбургской, Саратовской, Свердловской, Челябинской областей, а также Краснодарского края, Башкирии, ХМАО‑Югры и Москвы. При этом наиболее активно выходили в Сеть клиенты компании, добиравшиеся издалека. Среди рекордсменов по интернет‑трафику — туристы из Камчатки, Мурманска и Калининграда. За время в городе они использовали порядка трех Гбайт, выкладывая в соцсети фото и видео с набережной, Ленинградской улицы и площади Куйбышева.
География гостей Самары постоянно расширяется. Сегодня город вызывает интерес не только у российских туристов, но и у путешественников из стран ближнего и дальнего зарубежья. Чаще всего областной центр выбирают путешественники из Казахстана, Китая и Беларуси.
"Самара — один из самых популярных для туристов городов Поволжья, где гармонично сочетаются курортная атмосфера и историческое наследие. Растущий туристический поток заметно увеличивает нагрузку на инфраструктуру связи. Для увеличения емкости сети для большего числа пользователей уплотняем сеть с помощью дополнительных объектов связи и расширяем используемый диапазон частот в LTE. Более того, в центре мы уже запустили сеть 5G, которая обеспечит максимальную скорость передачи данных даже в пиковые периоды", — сообщил директор МегаФона в Самарской области Никита Пикульников.
С начала года новое телеком-оборудование оператора заработало в Октябрьском, Советском, Железнодорожном, Кировском и Куйбышевском районах Самары.
Последние комментарии
... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет
За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово