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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Билайн запустил бесплатный мультиязычный ИИ-сервис beeGPT для всех клиентов

САМАРА. 17 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сервис доступен на любом тарифе, работает в "белых списках", не расходует мобильный трафик и позволяет управлять связью прямо в чате.

Фото: предоставлено пресс-службой Билайна

Билайн представил beeGPT (18+)* — мощный мультиязычный ИИ-сервис, объединяющий возможности генеративных нейросетей и управление связью в одном окне. Бесплатный лимит для работы с сервисом получают все клиенты Билайна. beeGPT поддерживает общение на разных языках, и доступен в мобильном приложении Билайн (12+), а также на сайте beegpt.beeline.ru. Сервис не требует отдельной регистрации и VPN, а запросы к нему не расходуют мобильный трафик. Не только генерации, но и поиск в сети работают даже при ограничениях интернета: глобально это значит, что клиенты Билайна всегда остаются на связи с доступом к информации в интернете.

Новое решение Билайна предназначено для широкого спектра задач: учебы, рабочих и повседневных дел. beeGPT отвечает на вопросы и объясняет сложные темы, пишет код, переводит и редактирует тексты, работает с документами, создает изображения, видео, а также помогает обрабатывать фотографии. Пользователь может общаться с beeGPT на удобном ему языке, не меняя настройки, не переключаясь между разными моделями нейросетей — сервис сам подбирает нужную модель. Пользователю не надо разбираться в моделях нейросетей — справится любой.

Сервис также понимает контекст клиента Билайна. С помощью обычного текстового запроса в чате можно проверить баланс и остатки пакетов, подключить или отключить услугу, получить информацию о расходах или подобрать тариф. При этом такие обращения не уменьшают основной лимит запросов в Сервисе.

BeeGPT стал результатом последовательного развития ИИ-сервисов Билайна. Ранее "Нейрочат" открыл пользователям доступ к разным генеративным моделям, а "Умный поиск" перенес диалоговый интерфейс непосредственно в приложение оператора. В beeGPT эти возможности объединились в одном продукте, ориентированном не на выбор нейросети, а на решение конкретной задачи.

"Рынок генеративных нейросетей меняется почти каждый день — и сильный ИИ-продукт должен развиваться с той же скоростью. Наши решения прошли путь от доступа к отдельным нейросетям до beeGPT — первого в своем роде мультиязычного и универсального ИИ-инструмента, объединяющего возможности нейросетей с управлением связью. Сегодня мы бесплатно открываем его всем клиентам Билайна. Мы убрали все лишнее между человеком и результатом: теперь достаточно сформулировать задачу и решить ее в одном окне приложения или на странице сервиса", — сообщил Сергей Анохин, генеральный директор Билайна.

Вместо огромного набора отдельных нейросетей оператор сосредоточится на развитии beeGPT, как единого ИИ-сервиса, встроенного в основной клиентский продукт. Базовый уровень beeGPT остается бесплатным для всех клиентов Билайна, а о дальнейших этапах развития компания сообщит дополнительно.

*BeeGPT (би-джи-пи-ти") — ИИ-сервис Билайна, предоставляющий доступ к генеративным моделям искусственного интеллекта и функциям управления продуктами и услугами оператора. Предназначен для личного некоммерческого использования. Условия и ограничения на beeline.ru.

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Алексей Петров 22 мая 2026 12:52 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.

Виктор Моров 14 мая 2026 13:03 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.

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