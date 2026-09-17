Жительница Приволжского района, ударившая сожителя сковородкой по голове, стала фигуранткой уголовного дела

В Приволжском районе Самарской области суд вынес приговор местной жительнице, которая во время ссоры травмировала возлюбленного, сообщает региональная прокуратура.

Конфликт между парой произошел в марте 2026 г. и перерос в насилие: женщина ударила мужчину металлической сковородкой по голове. В результате у пострадавшего диагностировали закрытую черепно‑мозговую травму, а вред здоровью квалифицирован как средней тяжести.

Суд признал женщину виновной по статье об умышленном причинении вреда здоровью с применением предмета в качестве оружия и назначил ей наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно.