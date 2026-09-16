Екатерина Мизулина рассказала, как девушку из Самары пытались подставить в мессенджере

Члену Общественной палаты РФ и главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной пожаловалась девушка из Самары. Речь в сообщении шла о киберпреступлении.

"Самара: инфо о канале с угрозами школам направили в правоохранительные органы. Этот канал с ложными угрозами создан с целью сватинга. Девушка, которую пытаются подставить, ко мне уже обратилась за помощью. У нее вымогали подарки в Telegram. После того, как она отказалась их передать, создали такой канал. Не первый уже подобный случай, к сожалению", — написала Екатерина Мизулина.

К этому сообщению в своем канале глава Лиги безопасного интернета приложила скрины переписки девушки с мошенником. Аферист угрожал своей жертве, что сломает ей жизнь и писал, что "слухи пойдут по городу", "к вам придут с обыском", "заберут устройства", "у родных будут проблемы", "звонить будут им и вам с угрозами". Потом махинатор сообщил, что он с Украины.