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Екатерина Мизулина рассказала, как девушку из Самары пытались подставить в мессенджере

САМАРА. 16 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Члену Общественной палаты РФ и главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной пожаловалась девушка из Самары. Речь в сообщении шла о киберпреступлении.

"Самара: инфо о канале с угрозами школам направили в правоохранительные органы. Этот канал с ложными угрозами создан с целью сватинга. Девушка, которую пытаются подставить, ко мне уже обратилась за помощью. У нее вымогали подарки в Telegram. После того, как она отказалась их передать, создали такой канал. Не первый уже подобный случай, к сожалению", — написала Екатерина Мизулина.

К этому сообщению в своем канале глава Лиги безопасного интернета приложила скрины переписки девушки с мошенником. Аферист угрожал своей жертве, что сломает ей жизнь и писал, что "слухи пойдут по городу", "к вам придут с обыском", "заберут устройства", "у родных будут проблемы", "звонить будут им и вам с угрозами". Потом махинатор сообщил, что он с Украины.

Гид потребителя

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