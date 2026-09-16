Екатерина Мизулина рассказала, как девушку из Самары пытались подставить в мессенджере

Члену Общественной палаты РФ и главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной пожаловалась девушка из Самары. Речь в сообщении шла о киберпреступлении.
"Самара: инфо о канале с угрозами школам направили в правоохранительные органы. Этот канал с ложными угрозами создан с целью сватинга. Девушка, которую пытаются подставить, ко мне уже обратилась за помощью. У нее вымогали подарки в Telegram. После того, как она отказалась их передать, создали такой канал. Не первый уже подобный случай, к сожалению", — написала Екатерина Мизулина.
К этому сообщению в своем канале глава Лиги безопасного интернета приложила скрины переписки девушки с мошенником. Аферист угрожал своей жертве, что сломает ей жизнь и писал, что "слухи пойдут по городу", "к вам придут с обыском", "заберут устройства", "у родных будут проблемы", "звонить будут им и вам с угрозами". Потом махинатор сообщил, что он с Украины.
Последние комментарии
Что есть мошенничество, это когда деньги взяли а услугу не предоставили. В этом случае я вижу наоборот. Жена начальника БЭП могла бы обратиться в официальную службу и заключить договор, но она по каким то причинам этого не сделала, и вот тут самое главное т.е услугу получили, а деньги платить не стали, вот это и есть мошенничество, а еще и в составе группы лиц и плюс злоупотребление служебным положением ст.159 и 285 УК РФ. К великому сожалению в нашей стране это встречается очень часто. Надеюсь Суд будет справедлив!
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Почему не пишете, чьё уголовное дело было сфальсифицировано? Потому что человека, которого посадили за липовое дело, дали срок как за убийство и его уже нет в живых? Только репутация преступника осталась от него! Благодаря таким доблестным сотрудникам, как Учваткина... Маловато ей за такой самоотверженнвй труд! Таких вообще не должно быть в органах!
Я был там, парень ехал не один, а двоём с другом. Пассажир отделался ушибами ноги. Также хочу подметить что их не было видно вовсе, так как на самокате небыло ни фары, ни светоотражающий элементов
Позор фирме Биотон