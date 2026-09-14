Хулиган, устроивший в Самаре погоню за несовершеннолетним с пистолетом, наказан

В Самаре суд вынес приговор мужчине, устроившему хулиганство с пневматическим пистолетом в Самаре на ул. Ленинградской рядом с домом № 29, сообщает региональная прокуратура.

Инцидент произошел в апреле 2026 года. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, фигурант поссорился с 17‑летним подростком: юноша в тот момент катался на электросамокате, который взял у приятеля. После обмена оскорблениями мужчина достал пневматический пистолет, стал преследовать убегавшего парня и несколько раз выстрелил в его сторону. К счастью, подросток не пострадал.

Суд назначил виновному условное наказание в виде 4 лет лишения свободы с испытательным сроком 3 года. Кроме того, пистолет, использованный как орудие преступления, конфискован в доход государства.