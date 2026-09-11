В Богатовском районе вспыхнул грузовой автомобиль

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Пламя охватило заднее левое колесо КАМАЗа. ЧП случилось в четверг, 10 сентября, в 7:53 на ул. Строителей в селе Богатое, сообщает ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"