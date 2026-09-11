В Богатовском районе вспыхнул грузовой автомобиль

Пламя охватило заднее левое колесо КАМАЗа. ЧП случилось в четверг, 10 сентября, в 7:53 на ул. Строителей в селе Богатое, сообщает ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".
В результате инцидента никто не пострадал. Сейчас сотрудники полиции проводят проверку и выясняют обстоятельства произошедшего.
ГКУ Самарской области "Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям" напоминает водителям о необходимости соблюдать предельную внимательность за рулем. При любых признаках неисправности или задымления следует немедленно прекратить движение и вызвать экстренные службы по номеру 112.