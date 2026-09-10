В Самарской области объявили ракетную опасность

В 22:59 10 сентября в Самарской области объявлена ракетная опасность. Сообщение появилось канале губернатора Вячеслава Федорищева в Мах.

"Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами. Не подходите к окнам. Если Вы находитесь на улице или в транспорте, направляйтесь в ближайшее укрытие или иное безопасное место. Тел. 112", - указывается в сообщении.