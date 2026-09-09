По делу "АРК" о взятке в ФСБ возобновили судебное следствие

В среду, 9 сентября, в суде Железнодорожного района Самары должны были выслушать последнее слово финдиректора ООО "АРК" Татьяны Голудиной. Ее обвиняют в даче взятки в 2 млн руб. сотруднику ФСБ.

После последнего слова Голудиной суд должен был вынести приговор. Но 9 сентября гособвинитель заявила ходатайство — возобновить судебное следствие.

"Дело в том, что в прениях сторон защитник Голудиной сообщил обстоятельства, которые играют существенную роль. Необходимо возобновить судебное следствие, чтоб прояснить некоторые вопросы", — уточнила гособвинитель.

Защитник Голудиной, бывший сотрудник прокуратуры Александр Николаев, просил уточнить: какие это новые обстоятельства. Он заявил, что "защита высказала свою субъективную оценку", "никаких новых обстоятельств не высказано", и что Голудину "спровоцировали предложить взятку". Николаев был против повторного допроса свидетелей. Меж тем, суд встал на сторону прокуратуры. Свидетели, которые явятся в суд на следующее заседания — сотрудники ФСБ, которые и работали по уголовному делу обвиняемой в коррупции.

Интересно, что на заседание по делу Голудиной 9 сентября пришел слушатель, который не представился суду, но известно, что он является автором Телеграм-канала.

Напомним, как рассказали в СУ СКР по Самарской области, по версии следствия, 10 ноября 2025 г. свидетельница по уголовному делу о мошенничестве отдала оперативнику 770 тыс. руб. как первую часть взятки в 2 миллиона. Сотрудник правоохранительных органов в тот момент действовал в рамках оперативного эксперимента. А вот женщину задержали.

"Фигурантка, являясь финансовым директором организации, надеялась таким образом скрыть документацию от сотрудников правоохранительных органов и избежать ответственности за мошенничество при поставке медицинского оборудования по завышенной цене", — считают в СУ СКР по Самарской области.

В рамках расследования на имущество подозреваемой наложили арест на сумму более 60 млн рублей. Основное уголовное дело, в котором фигурируют Голудина и ее предполагаемые подельники, касается махинаций с хищением бюджетных средств. В материалах также фигурирует бывший глава ТФОМС Владислав Романов.