Внучка убитого экс-мэра Тархова пыталась сгенерировать голос деда

Во вторник, 8 сентября, Самарский областной суд продолжил рассматривать уголовное дело об убийстве экс-мэра Самары Виктора Тархова и его супруги Натальи. В преступлении обвиняют их внучку Екатерину.

В этот день по видеоконференцсвязи суд допросил свидетеля Виктора Биланова. Последний вышел на ВКС из Нагатинского районного суда Москвы. Свидетель рассказал, что занимается съемками документальных фильмов как режиссер. И использует авторскую озвучку. Он состоял в профессиональном канале, где обсуждали создание звука и специальную программу для этого. В этом чате появилась женщина. Предполагается, что это была Екатерина, но она представлялась другим именем. Она расспрашивала, как работать с программой, генерирующей голос. Говорила, что хочет сгенерировать поздравление от имени дедушки.

"Сообщение необходимо было сгенерировать что-то типа: "Чувствую себя лучше". Сгенерировать голос. Чтоб создать голосовую генерацию, нужно отобразить голос. Во время переписки мне в чат отправляли образец голоса пожилого человека. Содержание не знаю, не слушал. Этот голос загружается в скрипт. Эта программа нужна для создания каверов, аудиокниг и т.д. Голос загружается в программу. Дальше загружается фраза, которую нужно произнести. И программа произносит этим голосом. Женщина, которая расспрашивала меня в чате, сказала, что скинула голос дедушки. Потому что дедушка болен и сам не может физически произнести поздравление", — сообщил свидетель.

Свидетель говорит, что инструктировал, как это сделать. Но потом было слишком много вопросов, свидетель устал и перестал отвечать. Тогда ему отправили деньги на счет, чтоб замотивировать помогать. Он помог советами, и диалог прекратился. Но потом произошел какой-то сбой с программой, и женщина с вопросами появилась снова. Снова попросила помощь (новые инструкции по работе с программой) и перевела еще деньги. Переведено было 15 тысяч рублей. После получения новых инструкций Екатерина перестала писать и больше на связь не выходила.

Напомним, чета Тарховых пропала в январе 2025 года. Один из знакомых обратился в полицию. 5 февраля 2025 г. суд арестовал Екатерину Тархову, которая позже признала вину. Следствие полагает, что у нее были сообщники. В причастности к преступлению подозревают Светлану Метревели и ее племянника Дмитрия Метревели. Их местонахождение не установлено, они объявлены в розыск. Кроме того, под суд подпала еще одна предполагаемая подельница Екатерины Тарховой — Таисия Киселева (мать Светланы Метревели).

Как стало известно на первом заседании суда, Екатерина добавляла капсулы с ядом в лекарства, которые ежедневно принимали Виктор и Наталья Тарховы из-за имеющихся заболеваний. Предполагается, что после смерти бабушки и дедушки, Екатерина еще некоторое время могла общаться от их имени сообщениями.