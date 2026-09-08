16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Внучка убитого экс-мэра Тархова пыталась сгенерировать голос деда Жительница Жигулевска отсудила у экс-супруга 15 тысяч за оскорбления Суд начал рассматривать дело финдиректора "АРК" Голудиной о взятке в ФСБ Суд Новокуйбышевска приговорил местного жителя к штрафу за хранение наркотиков Идеолог "Станкозавода" Никита Петухов предстал перед судом Ленинского района Самары

Суды Происшествия

Внучка убитого экс-мэра Тархова пыталась сгенерировать голос деда

САМАРА. 8 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 399
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Во вторник, 8 сентября, Самарский областной суд продолжил рассматривать уголовное дело об убийстве экс-мэра Самары Виктора Тархова и его супруги Натальи. В преступлении обвиняют их внучку Екатерину.

Фото: Ксения Штефан

В этот день по видеоконференцсвязи суд допросил свидетеля Виктора Биланова. Последний вышел на ВКС из Нагатинского районного суда Москвы. Свидетель рассказал, что занимается  съемками документальных фильмов как режиссер. И использует авторскую озвучку. Он состоял в профессиональном канале, где обсуждали создание звука и специальную программу для этого. В этом чате появилась женщина. Предполагается, что это была Екатерина, но она представлялась другим именем. Она расспрашивала, как работать с программой, генерирующей голос. Говорила, что хочет сгенерировать поздравление от имени дедушки.

"Сообщение необходимо было сгенерировать что-то типа: "Чувствую себя лучше". Сгенерировать голос. Чтоб создать голосовую генерацию, нужно отобразить голос. Во время переписки мне в чат отправляли образец голоса пожилого человека. Содержание не знаю, не слушал. Этот голос загружается в скрипт. Эта программа нужна для создания каверов, аудиокниг и т.д. Голос загружается в программу. Дальше загружается фраза, которую нужно произнести. И программа произносит этим голосом. Женщина, которая расспрашивала меня в чате, сказала, что скинула голос дедушки. Потому что дедушка болен и сам не может физически произнести поздравление", — сообщил свидетель. 

Свидетель говорит, что инструктировал, как это сделать. Но потом было слишком много вопросов, свидетель устал и перестал отвечать. Тогда ему отправили деньги на счет, чтоб замотивировать помогать. Он помог советами, и диалог прекратился. Но потом произошел какой-то сбой с программой, и женщина с вопросами появилась снова. Снова попросила помощь (новые инструкции по работе с программой) и перевела еще деньги. Переведено было 15 тысяч рублей. После получения новых инструкций Екатерина перестала писать и больше на связь не выходила.

Напомним, чета Тарховых пропала в январе 2025 года. Один из знакомых обратился в полицию. 5 февраля 2025 г. суд арестовал Екатерину Тархову, которая позже признала вину. Следствие полагает, что у нее были сообщники. В причастности к преступлению подозревают Светлану Метревели и ее племянника Дмитрия Метревели. Их местонахождение не установлено, они объявлены в розыск. Кроме того, под суд подпала еще одна предполагаемая подельница Екатерины Тарховой — Таисия Киселева (мать Светланы Метревели).

Как стало известно на первом заседании суда, Екатерина добавляла капсулы с ядом в лекарства, которые ежедневно принимали Виктор и Наталья Тарховы из-за имеющихся заболеваний. Предполагается, что после смерти бабушки и дедушки, Екатерина еще некоторое время могла общаться от их имени сообщениями.

Гид потребителя

Последние комментарии

Екатерина Юрьевна 28 августа 2026 09:15 В Самаре пересмотрят приговор следователю за фальсификацию дела

Почему не пишете, чьё уголовное дело было сфальсифицировано? Потому что человека, которого посадили за липовое дело, дали срок как за убийство и его уже нет в живых? Только репутация преступника осталась от него! Благодаря таким доблестным сотрудникам, как Учваткина... Маловато ей за такой самоотверженнвй труд! Таких вообще не должно быть в органах!

Александр Ч 28 июля 2026 15:10 В Самарской области фирма три года судилась с многодетной семьей из-за лошадей на поле

Позор фирме Биотон

Юрий Пестриков 27 марта 2026 17:09 Пациентка районной больницы оштрафована за оскорбление медсестры

... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...

Юрий Пестриков 27 марта 2026 16:26 Пациентка районной больницы оштрафована за оскорбление медсестры

... жизненно - всё верно; а вот ОСУДИЛИ - НЕ ТУ !!!

Алексей Жирник 05 сентября 2025 07:32 Прокуратура добилась увольнения начальника РЭО ГАИ Самары по утрате доверия

За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4