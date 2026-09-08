Внучка убитого экс-мэра Тархова пыталась сгенерировать голос деда

Во вторник, 8 сентября, Самарский областной суд продолжил рассматривать уголовное дело об убийстве экс-мэра Самары Виктора Тархова и его супруги Натальи. В преступлении обвиняют их внучку Екатерину.
В этот день по видеоконференцсвязи суд допросил свидетеля Виктора Биланова. Последний вышел на ВКС из Нагатинского районного суда Москвы. Свидетель рассказал, что занимается съемками документальных фильмов как режиссер. И использует авторскую озвучку. Он состоял в профессиональном канале, где обсуждали создание звука и специальную программу для этого. В этом чате появилась женщина. Предполагается, что это была Екатерина, но она представлялась другим именем. Она расспрашивала, как работать с программой, генерирующей голос. Говорила, что хочет сгенерировать поздравление от имени дедушки.
"Сообщение необходимо было сгенерировать что-то типа: "Чувствую себя лучше". Сгенерировать голос. Чтоб создать голосовую генерацию, нужно отобразить голос. Во время переписки мне в чат отправляли образец голоса пожилого человека. Содержание не знаю, не слушал. Этот голос загружается в скрипт. Эта программа нужна для создания каверов, аудиокниг и т.д. Голос загружается в программу. Дальше загружается фраза, которую нужно произнести. И программа произносит этим голосом. Женщина, которая расспрашивала меня в чате, сказала, что скинула голос дедушки. Потому что дедушка болен и сам не может физически произнести поздравление", — сообщил свидетель.
Свидетель говорит, что инструктировал, как это сделать. Но потом было слишком много вопросов, свидетель устал и перестал отвечать. Тогда ему отправили деньги на счет, чтоб замотивировать помогать. Он помог советами, и диалог прекратился. Но потом произошел какой-то сбой с программой, и женщина с вопросами появилась снова. Снова попросила помощь (новые инструкции по работе с программой) и перевела еще деньги. Переведено было 15 тысяч рублей. После получения новых инструкций Екатерина перестала писать и больше на связь не выходила.
Напомним, чета Тарховых пропала в январе 2025 года. Один из знакомых обратился в полицию. 5 февраля 2025 г. суд арестовал Екатерину Тархову, которая позже признала вину. Следствие полагает, что у нее были сообщники. В причастности к преступлению подозревают Светлану Метревели и ее племянника Дмитрия Метревели. Их местонахождение не установлено, они объявлены в розыск. Кроме того, под суд подпала еще одна предполагаемая подельница Екатерины Тарховой — Таисия Киселева (мать Светланы Метревели).
Как стало известно на первом заседании суда, Екатерина добавляла капсулы с ядом в лекарства, которые ежедневно принимали Виктор и Наталья Тарховы из-за имеющихся заболеваний. Предполагается, что после смерти бабушки и дедушки, Екатерина еще некоторое время могла общаться от их имени сообщениями.
Последние комментарии
Почему не пишете, чьё уголовное дело было сфальсифицировано? Потому что человека, которого посадили за липовое дело, дали срок как за убийство и его уже нет в живых? Только репутация преступника осталась от него! Благодаря таким доблестным сотрудникам, как Учваткина... Маловато ей за такой самоотверженнвй труд! Таких вообще не должно быть в органах!
Позор фирме Биотон
... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...
... жизненно - всё верно; а вот ОСУДИЛИ - НЕ ТУ !!!
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.