Самарский минстрой разъяснил порядок выдачи разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию в зонах затопления и подтопления

Министерство строительства Самарской области дало официальные разъяснения по вопросам предоставления государственных услуг в сфере градостроительной деятельности на земельных участках, расположенных в зонах затопления и подтопления.
Поводом для обращений жителей стало вступление в силу с 4 августа изменений в Водный кодекс Российской Федерации, внесенных Федеральным законом № 301-ФЗ, которые исключили возможность возведения капитальных объектов на территориях, находящихся в зонах затопления и подтопления.
"Ситуация возникла не только в Самарской области, а сразу во всех регионах страны. Сейчас Минстрой России и лично вице-премьер Марат Шакирзянович Хуснуллин занимается этим вопросом и готовит необходимые предложения по дальнейшему регулированию. При этом хочу отдельно подчеркнуть: по позиции Минстроя России, оснований для отказа в выдаче разрешения на ввод объектов строительства только в связи с новыми требованиями сейчас нет. Также нет оснований отказывать во внесении изменений в ранее выданные разрешения", — пояснил врио министра строительства Самарской области Александр Фомин.
Официальные разъяснения Министерства строительства РФ по применению Федерального закона № 301-ФЗ были направлены органам исполнительной власти 2 сентября 2026 года. Также ситуацию прокомментировал заместитель министра строительства РФ Никита Стасишин, который подчеркнул, что ведомство занимается доработкой принятого закона, в том числе в отношении объектов индивидуального жилищного строительства.
"Никто не останется в заложниках, все обязательства, взятые компаниями перед банками и людьми, будут выполнены, все объекты будут достроены", — подчеркнул он.
По информации регионального минстроя, на текущий момент все государственные услуги по внесению изменений в разрешение на строительство и ввод объектов в эксплуатацию осуществляются в штатном режиме.
В случае получения отказа в предоставлении государственной услуги по мотивам, связанным с новыми требованиями Водного кодекса, заявители вправе обратиться в Министерство строительства Самарской области. Специалисты министерства проведут проверку и рассмотрят обоснованность такого отказа в индивидуальном порядке.
Министерство строительства Самарской области держит ситуацию на постоянном контроле и оперативно проинформирует о любых изменениях в нормативном регулировании и порядке действий.
"Мы видим обеспокоенность жителей, особенно тех, кто получил землю и разрешения на строительство по ранее выданным участкам и градостроительным планам земельных участков. Сегодня я бы не советовал делать преждевременные выводы и тем более говорить людям, что они потеряли возможность строительства или что их участки будут заменены. Мы внимательно следим за этой работой вместе с коллегами из Минстроя России. Как только появятся дополнительные решения и уточненный порядок действий, обязательно доведём эту информацию до жителей", — подчеркнул Александр Фомин.
Последние комментарии
Сейчас район утопает в зелени, а будут каменные джунгли. Кроме этого, не будет возможности расширить пр. Кирова. А Ботагоз Кинжалиновой нужно встретиться с краеведами...
Там сероводородом с КНПЗ, с толевого волокуша, с гокса на шоссейной канализацией --- вонища, плюс 24/7 загруженное шоссе с вонючим, неконтролируемыми развалюхами выбросы СО с машин....вонища , при бездействии департамента экологии и гаи
Там сероводородом воняет у амбара с КНПЗ и с Лопатинской станции, а также с ГОКС-хранилища на шоссейной...а когда северный ветер _' дышите глубже с толевого завода тошнотворной химозой.... Вонь там!! Администрация региона НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ ПО ЭКОЛОГИИ, СЕРОВОДОРОДОМ ТРАВЯТ, ПЕРВОЕ МЕСТО ПО ЭТОМУ ПО РОССИИ ЗАНЯЛИ ЗА 2025 ГОД ЛИДЕРЫ РОССИИ ПО ВЫБРОСАМ...говорит о чем то, в первую очередь о работе заботе администрации о гражданах...
А чего на Кряжу бы поле для гольфа не построить? Не все же картошку копать.
Понятный механизм КРТ ? Вы серьёзно товарищ Грачев? Видимо по этому в суды люди ходят, остаивают свои права.Ваше модное слово КРТ ущимляет права обычных граждан, народ очнитесь! Вас скоро вышвернут на улицу заплатив копейки по решению суда. Присоединяйтесь к исковым в областном суде, отстаивайте свои права! Кроме вас это никто не сделает