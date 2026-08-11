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Девелопмент Строительство и недвижимость

Около телецентра построят еще 8 домов высотой до 19 этажей: эскизы

САМАРА. 11 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Представлен мастер-план комплексного развития территории (КРТ) еще одной площадки у телецентра в Самаре. Там планируется строительство жилых домов высотой до 19 этажей, зданий для социальных и общественно-деловых учреждений. Также предусмотрено создание общественных пространств и развитие транспортной инфраструктуры в районе. Публикуем подробности, эскизы и схемы.

Фото: АНО "Комплексное пространственное развитие Самарской области"

Планы по комплексному развитию данной территории министр градостроительной политики Самарской области Екатерина Семенова анонсировала еще в мае — в интервью Волга Ньюс. Площадка находится в границах Московского шоссе, улиц Гастелло, Советской Армии и Тихвинской — рядом с кварталом, который по договору КРТ уже застраивает компания "ВИРА". Там также расположено аварийное жилье, которое пойдет под снос. Причем дома уже частично расселены.

Мастер-план дальнейшего развития территории разработали специалисты АНО "Комплексное пространственное развитие Самарской области". В аннотации они указали, что представленные архитектурные решения откликаются на существующую и перспективную окружающую застройку. Проект предусматривает строительство восьми жилых домов высотой от 9 до 19 этажей и девяти нежилых зданий, в том числе детского сада, медицинского и общественно-деловых учреждений, центра детского творчества. Посмотрите схему их расположения.

Схема : АНО "Комплексное пространственное развитие Самарской области" 

Дворы сделают закрытыми, без машин. Подземный паркинг интегрируют в рельеф подземный паркинг. Въезды организуют со стороны улиц Тихвинской и Гастелло.

Фото: АНО "Комплексное пространственное развитие Самарской области"
Фото: АНО "Комплексное пространственное развитие Самарской области"

Также схемой предусмотрена организация общественных пространств: озелененного бульвара, скейт-парка, игровых и спортивных площадок, фонтана и площадки для выгула собак. При этом планируется благоустройство и озеленение прилегающей к кварталу территории — со стороны улицы Советской Армии, с обустройством дополнительных машиномест. Прописали в проекте и ремонт с утеплением фасадов дома на улице Советской Армии, 200А.

Фото: АНО "Комплексное пространственное развитие Самарской области"
Фото: АНО "Комплексное пространственное развитие Самарской области" 

В плане развития транспортной инфраструктуры авторы мастер-плана предлагают:

    • устройство полос разгона и торможения на съездах с улицы Советской Армии на Тихвинскую и 8-ю Радиальную;
    • организацию перехватывающей плоскостной парковки в районе ТЦ "Апельсин";
    • организацию двустороннего движения на участке Гастелло от Ново-Садовой до Тихвинской;
    • строительство многоуровневого открытого паркинга у "Современника";
    • строительство выделенной полосы для автобусов на участке Ново-Садовой от Советской Армии до улицы 22-го Партсъезда.

Со стороны Московского шоссе преобразований в плане транспортной инфраструктуры не предусмотрено. Зато предлагается построить универсальный концертный зал (800 и 200 мест) и благоустроить пешеходную связь с Ботаническим садом.

После подготовки документов площадку выставят на торги, в результате которого выберут инвестора для комплексного развития территории. Какие обязанности будут у застройщика, а что на себя возьмут власти, будет обозначено в договоре.

Гид потребителя

Последние комментарии

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Иван Ильич 18 сентября 2025 15:23 Порезали высотки: изменен план застройки микрорайона у телецентра в Самаре

Эх, какие были тихие зеленые места... Ну, не без недостатков конечно))

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Измененный проект планировки территории бывшего 4-го ГПЗ поддержали на публичных слушаниях

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