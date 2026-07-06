Около Безымянского рынка построят дома высотой в 9-22 этажа: схема

Стали известны подробности проекта развития застроенной территории (РЗТ) в границах улиц Вольской, Воронежской, Свободы и Калинина в Самаре. Директор ООО "СК "Империя" Александр Попов озвучил их в рамках пресс-тура, организованного региональным министерством градостроительной политики.

Застройщик напомнил, что концепция утверждена на заседании Градостроительного совета Самарской области в июне 2026 года. Проходит согласование проекта планировки территории. Впоследствии его представят жителям на общественных слушаниях.

Судя по представленной схеме, планируется строительство домов высотой в 9-22 этажа. Расположены они будут по обеим сторонам Безымянского рынка.

Схема: ООО "СК "Империя"

Схема: ООО "СК "Империя"

"Мы предусмотрели разную этажность, чтобы монотонностью и высотностью не было давления на жителей. 22-этажные дома разнесли по углам. Рассчитали расстояние между домами и площадь дворового пространства, чтобы не создавалось ощущение колодца", - рассказал Александр Попов.

По его словам, архитектурные решения еще дорабатываются. Первые пять этажей домов планируется оформить в стиле Безымянки.

Огораживать жилые дома от рынка будет бульвар. Также в рамках РЗТ планируется строительство трехэтажного детского сада на 150 мест - на пересечении улиц Свободы и Воронежской.