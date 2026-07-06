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Девелопмент Строительство и недвижимость

Около Безымянского рынка построят дома высотой в 9-22 этажа: схема

САМАРА. 6 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Стали известны подробности проекта развития застроенной территории (РЗТ) в границах улиц Вольской, Воронежской, Свободы и Калинина в Самаре. Директор ООО "СК "Империя" Александр Попов озвучил их в рамках пресс-тура, организованного региональным министерством градостроительной политики.

Фото: Александра Белова

Застройщик напомнил, что концепция утверждена на заседании Градостроительного совета Самарской области в июне 2026 года. Проходит согласование проекта планировки территории. Впоследствии его представят жителям на общественных слушаниях.

Судя по представленной схеме, планируется строительство домов высотой в 9-22 этажа. Расположены они будут по обеим сторонам Безымянского рынка.

Схема: ООО "СК "Империя"
Схема: ООО "СК "Империя"

"Мы предусмотрели разную этажность, чтобы монотонностью и высотностью не было давления на жителей. 22-этажные дома разнесли по углам. Рассчитали расстояние между домами и площадь дворового пространства, чтобы не создавалось ощущение колодца", - рассказал Александр Попов.

По его словам, архитектурные решения еще дорабатываются. Первые пять этажей домов планируется оформить в стиле Безымянки.

Огораживать жилые дома от рынка будет бульвар. Также в рамках РЗТ планируется строительство трехэтажного детского сада на 150 мест - на пересечении улиц Свободы и Воронежской.

Гид потребителя

Последние комментарии

Афип Анапский 04 апреля 2026 10:32 Около Южного моста построят микрорайон на 40 тысяч человек: карта

Там сероводородом с КНПЗ, с толевого волокуша, с гокса на шоссейной канализацией --- вонища, плюс 24/7 загруженное шоссе с вонючим, неконтролируемыми развалюхами выбросы СО с машин....вонища , при бездействии департамента экологии и гаи

Афип Анапский 04 апреля 2026 10:29 Около Южного моста построят микрорайон на 40 тысяч человек: карта

Там сероводородом воняет у амбара с КНПЗ и с Лопатинской станции, а также с ГОКС-хранилища на шоссейной...а когда северный ветер _' дышите глубже с толевого завода тошнотворной химозой.... Вонь там!! Администрация региона НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ ПО ЭКОЛОГИИ, СЕРОВОДОРОДОМ ТРАВЯТ, ПЕРВОЕ МЕСТО ПО ЭТОМУ ПО РОССИИ ЗАНЯЛИ ЗА 2025 ГОД ЛИДЕРЫ РОССИИ ПО ВЫБРОСАМ...говорит о чем то, в первую очередь о работе заботе администрации о гражданах...

Ишкирда Пиздундаева 25 января 2026 00:49 Глава самарского минстроя анонсировал строительство новых микрорайонов

А чего на Кряжу бы поле для гольфа не построить? Не все же картошку копать.

Иван Ильич 18 сентября 2025 15:23 Порезали высотки: изменен план застройки микрорайона у телецентра в Самаре

Эх, какие были тихие зеленые места... Ну, не без недостатков конечно))

Аркадий Галицын 08 июля 2025 13:22 В Самаре возобновили отбор площадок под комплексное развитие территорий

Миллион квадратов в год надо строить в городе. А по хорошему один квадрат на одного жителя. Всё, что меньше - плохая работа!

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Измененный проект планировки территории бывшего 4-го ГПЗ поддержали на публичных слушаниях

Измененный проект планировки территории бывшего 4-го ГПЗ поддержали на публичных слушаниях

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