Глава самарского минстроя высказался о качестве новых ЖК

Снижение продаж квартир в самарских новостройках обусловлено не только экономическими факторами. Об этом в интервью Волга Ньюс заявил врио министра строительства Самарской области Александр Фомин.
"Я считаю, что продукты, которые делают наши коллеги, могут быть сильно лучше. Это повысит продажи. При высокой стоимости жилья человек всегда будет выбирать более качественное. Призывал и призываю всех наших застройщиков делать достойные продукты, которые будут востребованы у населения. Жилье — это продукт, которым ты будешь пользоваться десятилетиями. Соответственно, он должен предвосхищать потребности людей на 10—15 лет вперед", — объяснил свою позицию Александр Фомин.
Врио министра добавил, что необходимое обеспечение квартир парковками, высокие первые этажи с возможностью размещения коммерции, МФЦ, детских садов и учреждений дополнительного образования, красивые входные группы, комфортные места общего пользования, озеленение, дворы без машин, сдача квартир с отделкой вайт-бокс (предчистовая) на уровне 50-60% от объемов жилья.
"Мы видим это в Москве, Санкт-Петербурге, некоторых других регионах и считаем, что также должно быть в Самаре. Необходимо улучшать качество жизни наших граждан. Да и в целом у Самарской области огромный потенциал с точки зрения качественного роста среды для жизни, но он недооценен. Часто спорю на эту тему с местными застройщиками. Считаю, что Самара должна быть лучше, чем она есть сейчас", — считает Александр Фомин.
Там сероводородом воняет у амбара с КНПЗ и с Лопатинской станции, а также с ГОКС-хранилища на шоссейной...а когда северный ветер _' дышите глубже с толевого завода тошнотворной химозой.... Вонь там!! Администрация региона НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ ПО ЭКОЛОГИИ, СЕРОВОДОРОДОМ ТРАВЯТ, ПЕРВОЕ МЕСТО ПО ЭТОМУ ПО РОССИИ ЗАНЯЛИ ЗА 2025 ГОД ЛИДЕРЫ РОССИИ ПО ВЫБРОСАМ...говорит о чем то, в первую очередь о работе заботе администрации о гражданах...
А чего на Кряжу бы поле для гольфа не построить? Не все же картошку копать.
Эх, какие были тихие зеленые места... Ну, не без недостатков конечно))
Миллион квадратов в год надо строить в городе. А по хорошему один квадрат на одного жителя. Всё, что меньше - плохая работа!