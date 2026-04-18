Глава самарского минстроя высказался о качестве новых ЖК

Снижение продаж квартир в самарских новостройках обусловлено не только экономическими факторами. Об этом в интервью Волга Ньюс заявил врио министра строительства Самарской области Александр Фомин.

Александр Фомин: "Новых застройщиков в Самару привлекает недооцененный потенциал" Строительный рынок Самарской области становится более конкурентным, но есть проблемы с продажами, качеством и темпами возведения жилья. Удается ли их преодолеть? Кто поборется за покупателя с местными застройщиками? Где появятся новые микрорайоны? Что будет с ценами на жилье? На эти и другие вопросы в интервью Волга Ньюс ответил врио министра строительства Самарской области Александр Фомин.

"Я считаю, что продукты, которые делают наши коллеги, могут быть сильно лучше. Это повысит продажи. При высокой стоимости жилья человек всегда будет выбирать более качественное. Призывал и призываю всех наших застройщиков делать достойные продукты, которые будут востребованы у населения. Жилье — это продукт, которым ты будешь пользоваться десятилетиями. Соответственно, он должен предвосхищать потребности людей на 10—15 лет вперед", — объяснил свою позицию Александр Фомин.

Врио министра добавил, что необходимое обеспечение квартир парковками, высокие первые этажи с возможностью размещения коммерции, МФЦ, детских садов и учреждений дополнительного образования, красивые входные группы, комфортные места общего пользования, озеленение, дворы без машин, сдача квартир с отделкой вайт-бокс (предчистовая) на уровне 50-60% от объемов жилья.

"Мы видим это в Москве, Санкт-Петербурге, некоторых других регионах и считаем, что также должно быть в Самаре. Необходимо улучшать качество жизни наших граждан. Да и в целом у Самарской области огромный потенциал с точки зрения качественного роста среды для жизни, но он недооценен. Часто спорю на эту тему с местными застройщиками. Считаю, что Самара должна быть лучше, чем она есть сейчас", — считает Александр Фомин.