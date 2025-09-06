16+
Девелопмент Строительство и недвижимость

Около стадиона "Самара Арена" планируют построить район "Беспилотный"

САМАРА. 6 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Около стадиона "Самара Арена" планируют построить район "Беспилотный" с жилыми высотками и офисными зданиями. Параметры проекта обозначены в презентации, опубликованной губернатором Вячеславом Федорищевым в своем телеграм-канале.

Фото: скриншот с презентации

Район в презентации обозначен как "Беспилотный". Ориентировочная площадь жилья в нем составит 500 тыс. кв. м, площадь офисных зданий (в том числе административных и научных) - 290 тыс. кв. м, спортивно-зрелищных объектов - 86 тыс. кв. м, апартаментов - 78 тыс. кв.

Вероятно, частью этого проекта будет межвузовский кампус, строительство которого обсуждается уже несколько лет. Концессионное соглашение между правительством региона и "ПроШколой" (дочерней структурой ВЭБ.РФ) было подписано на Питерском международном экономическом форуме в 2023 году. Кампус планировалось построить к 2027 году. Стоимость проекта оценивалась в 39,9 млрд рублей.

Изначально планировалось, что кампус будет специализироваться на информационных технологиях. Весной 2025 г. появилась информация, что концепция кампуса пересматривается. 

Накануне стало известно, что кампуса будет будет специализироваться на беспилотных роботизированных комплексах. Построить его планируется к 2030 году. При этом проектом займется новый концессионер.

Последние комментарии

Аркадий Галицын 08 июля 2025 13:22 В Самаре возобновили отбор площадок под комплексное развитие территорий

Миллион квадратов в год надо строить в городе. А по хорошему один квадрат на одного жителя. Всё, что меньше - плохая работа!

Аркадий Галицын 16 апреля 2025 11:52 "По площадке на ГПЗ-4 есть вопросы": советник губернатора - о строительстве небоскребов в Самаре

Чем ближе к центру, тем меньше нагрузки на дороги, т.к. меньше плечо. Там до центра даже пешком не далеко. А из города-сада точно через весь город ездить, перегружать инфраструктуру. Да и кому там нужно будет дорогое жильё. Место самое удачное для Сити.

Аркадий Галицын 14 марта 2025 19:34 Самарцы проголосовали за строительство небоскребов на Московском шоссе

Зачем слушать этих непонятных противников. Они явно не понимают, что городу и региону даст такое строительство. В других регионах днём с огнём ищут таких застройщиков и девелоперов. А у нас сам пришёл.

Ильдар Нуреев 19 декабря 2024 12:38 "Жалко Самару": проект строительства небоскребов на Московском шоссе забраковали

Где парки? Опять назовут сквер, созданный в советском времени, именем Азарова, Ливанского, Хинштейна.

Юлиана Медведева 28 августа 2024 00:22 Жители Безымянки подали в суд на администрацию Самары

Мало того, что разделили на квадраты, начали точечную застройку, так еще и цену занижают. Никто не звал Тюмень, жители не согласны с этим застройщиком! Безымянка ждет Дон и Град, Паритету - НЕТ!

