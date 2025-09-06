Около стадиона "Самара Арена" планируют построить район "Беспилотный" с жилыми высотками и офисными зданиями. Параметры проекта обозначены в презентации, опубликованной губернатором Вячеславом Федорищевым в своем телеграм-канале.

Район в презентации обозначен как "Беспилотный". Ориентировочная площадь жилья в нем составит 500 тыс. кв. м, площадь офисных зданий (в том числе административных и научных) - 290 тыс. кв. м, спортивно-зрелищных объектов - 86 тыс. кв. м, апартаментов - 78 тыс. кв.

Вероятно, частью этого проекта будет межвузовский кампус, строительство которого обсуждается уже несколько лет. Концессионное соглашение между правительством региона и "ПроШколой" (дочерней структурой ВЭБ.РФ) было подписано на Питерском международном экономическом форуме в 2023 году. Кампус планировалось построить к 2027 году. Стоимость проекта оценивалась в 39,9 млрд рублей.

Изначально планировалось, что кампус будет специализироваться на информационных технологиях. Весной 2025 г. появилась информация, что концепция кампуса пересматривается.

Накануне стало известно, что кампуса будет будет специализироваться на беспилотных роботизированных комплексах. Построить его планируется к 2030 году. При этом проектом займется новый концессионер.