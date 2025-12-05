Андрей Кислов: "Прогресс в сфере обращения с ТКО заметен"

Сенатор Андрей Кислов, комментируя прямую линию губернатора Вячеслава Федорищева, отметил правильность ранее принятых решений о передаче сферы обращения с ТКО государственной структуре.
Во время прямой линии Вячеслав Федорищев коснулся этой темы, сообщив, что после передачи регоператорства АО "Экология" в сфере обращения ТКО постепенно наводится порядок.
"Обращение с твердыми коммунальными отходами напрямую влияет на комфорт и качество жизни каждой семьи. Чистые дворы, ухоженные контейнерные площадки и своевременный вывоз мусора - основа повседневного благоустройства, поэтому тема остается в числе приоритетных. Считаю правильным решение губернатора о передаче функций регионального оператора по обращению с ТКО государственной структуре. Это социально значимый и политический вопрос, поэтому в данном случае отказ от зависимости от частных компаний - единственно верный подход", - говорит Андрей Кислов.
Он также отметил, что руководство региона предпринимает комплексные и системные меры для решения вопросов, связанных с ТКО: "Прогресс заметен: выделяются значительные ресурсы на обновление и развитие инфраструктуры, закупаются новые контейнеры, мусоровозы, обновляются площадки для сбора отходов. Конечно, бывают отдельные недочеты, но в целом система работает стабильно, и люди это видят. А какие-то шероховатости со временем будут устранены".
При этом работа по развитию инфраструктуры будет продолжена. В планах - продолжение обновления контейнерных площадок по всему региону, что позволит обеспечить современными и удобными площадками все населенные пункты.
"Отдельно хочу упомянуть проблему, связанную с несанкционированной свалкой строительного мусора. Считаю, что в ее решении может помочь установка видеокамер на контейнерных площадках, чтобы выявлять тех, кто незаконно оставляет строительные отходы. Это обеспечит муниципалитеты инструментами для установления виновных и пресечения подобных нарушений", - считает сенатор.
Второй сенатор от региона Марина Сидухина отмечает, что прямая линия губернатора показала - регион последовательно движется в сторону устойчивого промышленного и социально‑экономического роста.
"Особенно радует, что в центре внимания были дорожное строительство и транспортная доступность - это напрямую повышает инвестиционную привлекательность и качество жизни наших жителей. Позитивно оцениваю также акцент на модернизации ЖКХ, на развитии образования, медицины и спорта, на системной поддержке участников СВО и укреплении традиционных семейных ценностей. Комплексно реализуется кадровая политика во всех сферах, от медицинских кадров и тренерского состава до формирования команды правительства Самарской области", - говорит Марина Сидухина.
Отдельно она выделила четыре принципа, которые должны определять командную и профессиональную работу власти и на которые обратил внимание Вячеслав Федорищев:
- регион и муниципалитеты действуют как единая команда: согласованное планирование, общие приоритеты и совместная реализация проектов на местах;
- ответственность на каждом этапе - принятие решений, реализация, контроль и отчетность должны быть зафиксированы и понятны всем участникам процесса;
- открытое выявление проблем и поиск решений - публичность обсуждений, привлечение экспертного и стратегического видения, оперативная корректировка планов;
- не замалчивать - профессионально решать проблемы: системный подход, вовлечение профильных специалистов и контроль качества исполнения.
"Профессионально, открыто и человечно - так должен строиться любой публичный эфир власти и общества", - заключила сенатор.
