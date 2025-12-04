16+
Облправительство Власть и политика

На пьедестале конкурса "Лучший по профессии" - сразу два представителя Самарской области

САМАРА. 4 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Два представителя Самарской области стали участниками торжественной церемонии награждения победителей и призеров Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии", которая прошла в Государственном Кремлевском Дворце.

Фото: оргкомитет конкурса "Лучший по профессии"

Юлия Зацепина, главный зоотехник СПК (колхоз) им. Куйбышева — победитель конкурса в номинации "Зоотехник", Алексей Шикида, начальник караула пожарно-спасательной части ГКУ Самарской области "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС", занял второе место в спецноминации для переобучившихся "Второй старт".

Конкурс в этом году проходил в рамках национального проекта "Кадры" и включал в себя 20 номинаций.
Слова поздравления победителям конкурса от президента России Владимира Путина зачитала Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

"По поручению президента конкурс "Лучший по профессии" в 2025 году стал неотъемлемой частью национального проекта "Кадры". Участники из 79 регионов направили в этом году на конкурс 200 тысяч заявок. У нас не просто широкая география, у нас широкий возраст участников конкурса — от 19 до 62 лет. Буквально на днях мы завершаем формирование прогноза потребности экономики в кадрах на семилетний период. И самые востребованные профессии этого прогноза — профессии победителей, которые сейчас выйдут на сцену за своими наградами", — отметила Татьяна Голикова.

Награды получили победители и призеры по разным рабочим профессиям. Среди номинаций есть и специальная — "Второй старт", впервые появившаяся в этом году. Она предназначена для тех, кто переобучился на новую рабочую профессию и достиг успехов в ней. А в 2026 году появятся новые внебюджетные номинации, организованные ведущими предприятиями отрасли.

Организатором конкурса "Лучший по профессии" является Минтруд России при поддержке федеральных и региональных органов власти, общероссийских объединений профсоюзов и работодателей. Оператор конкурса — ВНИИ труда.

"Среди победителей конкурса — лучшие из лучших в своем деле. Сегодня в зале победители 20 номинаций. У каждого из них своя история, но объединяет общее стремление к совершенствованию своих профессиональных навыков. И самое главное — азарт и дух соперничества. Сегодня "лучшие по профессии" — это люди, которые доказали, что они двигаются в правильном направлении, совершенствуют свое мастерство каждодневно. Поздравляю вас!" — сказал Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Победители и призеры по итогам федеральных этапов конкурса получили денежные поощрения: за первое место — 1 млн рублей, второе место — 500 тыс. рублей и третье — 300 тыс. рублей.

Напомним, Всероссийский конкурс профессионального мастерства "Лучший по профессии" проходит в два этапа. Победители региональных этапов в каждой из номинаций конкурса съезжаются в столицы проведения федеральных этапов. Финальные состязания проходят в разных регионах России. Федеральный этап в номинации "Второй старт" прошел в этом году в Самаре и собрал участников из 17 регионов страны. Оргкомитетом конкурса Самарская область определена площадкой для проведения федерального этапа в номинации "Второй старт" и в 2026 году.

