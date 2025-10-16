В Самарской области обновляются нормы градостроительного проектирования

В Самарской области разработан проект новой редакции региональных норм градостроительного проектирования (РНГП). Документ подготовлен в целях реализации ключевых задач главы региона Вячеслава Федорищева по совершенствованию градостроительной политики — повышению качества жизни людей и обеспечению комфортной и безопасной городской среды в Самарской области.

"Правительство Самарской области должно обеспечить опережающее развитие региона в сфере градостроительства. Необходимо установить правила, которые позволят создавать новые комфортные жилые кварталы с развитой социальной инфраструктурой. Необходимо обновлять исторические кварталы, максимально сохраняя архитектурные и исторические памятники", — подчеркивает Вячеслав Федорищев.

Актуализация РНГП направлена на создание современной и сбалансированной правовой базы для устойчивого развития территорий региона. Будущие нормативы РНГП нормируют количество парковочных мест, размещаемых в границах жилой и общественно-деловой зон, устанавливают требования к объектам благоустройства и озеленения территорий.

Разработчики документа также указали нормы по количеству и территориальной доступности социальных объектов — школ и детских садов, поликлиник, спортивных и досуговых учреждений, которые затем подлежат учету при разработке схем территориального планирования и генеральных планов.

"Самарская область нуждается в нормативном документе, который будет взвешено учитывать потребности жителей в части обеспеченности жителей объектами социальной и транспортной инфраструктуры, а для девелоперов он создает стимулы быть конкурентоспособными, предлагая рынку более качественный и комфортный продукт", — подчеркнул министр градостроительной политики Самарской области Андрей Грачев.

Одним из важнейших изменений в проект новой редакции РНГП является уточнение перечня объектов регионального и местного значения, подлежащих нормированию и отображению в документах территориального планирования в соответствии с действующим градостроительным законодательством, в том числе законом Самарской области "О градостроительной деятельности на территории Самарской области".

Также немаловажным является переход к детальному определению потребности в парковочных местах. В частности, в РНГП появляются нормы парковочных мест для социальных и коммерческих объектов, регламенты по размещению паркингов на территории жилых и иных функциональных зон — акцент смещен на экологичность и максимальную комфортность придомовых и дворовых пространств при проектировании новых жилых комплексов.

"Ключевой вызов при создании таких нормативов — найти баланс. С одной стороны, хочется заложить максимум озеленения, социальных объектов и высокие стандарты архитектуры. С другой — важно, чтобы итоговые правила устраивали всех: и проектировщиков, и девелоперов, и конечных покупателей, которые будут жить в этой среде. Мы уверены, что новый проект РНГП задает высокие, но достижимые стандарты качества. Важно помнить: нормативы напрямую влияют на качество среды, в которой мы будем жить последующие годы", — говорит главный архитектор Самарской области Екатерина Семенова.

В проекте РНГП учтены требования к инфраструктуре средств индивидуальной мобильности (СИМ), в том числе нормы по доступности (количеству и плотности) парковок для СИМ. Нормативы разработаны в соответствии с задачами Правительства РФ, которые отражены в п. 6 раздела 2 Протокола заседания президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации от 10.04.2025 № 43пр под председательством Заместителя Председателя Правительства РФ Марата Хуснуллина.

При проектировании парковочных пространств у объектов массового посещения, станций СВТ, на транспортно-пересадочных узлах и тротуарах для размещения средств индивидуальной мобильности предусмотрено не менее четырех парковочных мест. Кроме того, минимальное количество машино-мест для парковки электромобилей, оборудованных зарядными устройствами, на стоянках автомобилей, должно составлять не менее 5% общего числа мест на такой стоянке.

Проект новой редакции РНГП сейчас находится на рассмотрении министерства градостроительной политики и уже представлен экспертному сообществу, которое уже высказало свои замечания.

Отметим, что в Самарской области также ведется активная работа по подготовке Единого документа территориального планирования и градостроительного зонирования. Основная цель документа — формирование нового фундамента для управления устойчивым развитием территории региона на долгосрочную перспективу.