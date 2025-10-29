Минград обозначил требования к комплексной застройке в Самарской области

Министерство градостроительной политики Самарской области сформулировало требования к формированию архитектурно-градостроительных концепций (мастер-планов) комплексного развития территорий (КРТ). Проект приказа ведомства сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.

Подготовка и согласование мастер-планов — один из этапов формирования проектов по комплексной застройке. Для разработки концепции инвесторы должны провести градостроительный и пространственно-экономический анализ территории и на его основе сделать несколько вариантов видения КРТ с обоснованием границ и параметров застройки.

Требований в перечне министерства довольно много. Главный посыл заключается в том, что застройщики, решившиеся взяться за КРТ, должны не просто планировать строительство жилья, но и развитие транспортной, социальной и инженерной инфраструктуры.

При этом министерство обозначило ключевые принципы, на которых должны быть основаны проектные решения КРТ:

функциональная насыщенность жилой среды : совмещение жилых, общественных и сервисных функций, в том числе стрит-ритейла, а также рекреационных территорий с благоустройством и озеленением , учет наличия места приложения труда;

: совмещение жилых, общественных и сервисных функций, в том числе стрит-ритейла, а также рекреационных территорий с , учет наличия места приложения труда; баланс параметров использования территории, в том числе высотности застройки, соотношения застроенных и открытых пространств , гармоничной интеграции проектируемых комплексов в структуру поселения, города с учетом исторического контекста освоения территории;

использования территории, в том числе застройки, , гармоничной интеграции проектируемых комплексов в структуру поселения, города с учетом исторического контекста освоения территории; безопасность и здоровье: оптимальное решение для задач размещения мест парковки и хранения автотранспорта , обеспечение соблюдения количественных и качественных показателей озеленения дворовых и общественных территорий, создание безбарьерной среды для маломобильных групп населения;

, обеспечение соблюдения количественных и качественных показателей озеленения дворовых и общественных территорий, создание безбарьерной среды для маломобильных групп населения; комфорт перемещений : обеспечение доступности территории, а также баланса всех видов перемещений путем определения эффективного состава, иерархии и трассировки улично-дорожной сети, в том числе пешеходных маршрутов, остановок общественного транспорта;

: обеспечение доступности территории, а также баланса всех видов перемещений путем определения эффективного состава, иерархии и трассировки улично-дорожной сети, в том числе пешеходных маршрутов, остановок общественного транспорта; гибкость и автономность: вариативность использования объектов капитального строительства и земельных участков за счет конструктивных и планировочных решений;

комфортное и разнообразное жилье: сочетание на территории проектирования жилья различной типологии , параметров, технологии строительства, используемых строительных и отделочных материалов, способствующее формированию эстетически ценной и потребительски качественной жилой среды, где возможно совместное и гармоничное проживание граждан разного возраста и достатка , а также увеличению количества предложений экономически выгодного, в том числе доступного жилья;

на территории проектирования , параметров, технологии строительства, используемых строительных и отделочных материалов, способствующее формированию эстетически ценной и потребительски качественной жилой среды, где возможно совместное и , а также увеличению количества предложений экономически выгодного, в том числе доступного жилья; инфраструктурная обеспеченность социальными и инженерными объектами.

Министерство градполитики оставило за собой право выбирать «наиболее целесообразный» вариант КРТ и направлять мастер-планы для доработки. Окончательно согласованные концепции, судя по всему, лягут в основу проектов комплексной застройки.