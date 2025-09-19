16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Территорию около завода "Электрощит" могут отдать под КРТ Кузьмину отказали в высотной застройке территории у ТРК "Вива Лэнд" Холдинг "Глобал Вижн" возглавил рейтинг застройщиков Самарской области Администрации Самары обжаловала решение суда по ЖК "Сокольи горы" Мэр Самары проиграл суд против застройщика

Строительство Строительство и недвижимость

Территорию около завода "Электрощит" могут отдать под КРТ

САМАРА. 19 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 68
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Площадка на ул. Батайской в Красноглинском районе Самары рядом с заводом "Электрощит" может быть отдана под комплексное развитие территории. Об этом в своем телеграм-канале в пятницу, 19 сентября, сообщил министр градостроительной политики Самарской области Андрей Грачев, опубликовав проект архитектурного решения.

Фото: телеграм-канал Андрея Грачева

"Рассматриваем реализацию инфраструктурного проекта через механизм КРТ, который позволит решить проблему ветхого и аварийного жилья.Но узнали ещё об уникальным феномене от руководства АО "ГК "Электрощит": в районе полностью отсутствует предложение по аренде жилья, а для одного из стратегических предприятий отрасли — это серьезная проблема", - написал министр.

Судя по опубликованному проекту, на территории вместо старых домов появятся многоэтажки - пять башен цилиндрической формы и семь прямоугольной. При этом сохранятся и некоторые из существующих зданий, попавших в границы планируемого КРТ. 

Гид потребителя

Последние комментарии

Юрий Пестриков 16 июля 2025 20:38 "Какие ещё 23 этажа?!": самарцы — о строительстве высотки напротив диагностического центра

... у нас, что земли мало чтоб строить МУРАВЕЙНИКИ, а-А это на случай окуппации - КОНЦЛАГЕРЬ без проблем.

Ирина Мякишева 01 июля 2025 05:15 Суд запретил высотную застройку квартала около ЦУМ "Самара"

Весьма ценные гнилушки, конечно, надо охранять, всё разваливается, горит, жильцы помои на улицу выплёскивают, вода и туалет на улице. Давно пора застроить нормальными домами, сколько людей смогли бы свои жилищные условия улучшить!

Аркадий Галицын 11 апреля 2025 12:16 В Самаре собираются ограничить высотную застройку

Кому-то больше заняться нечем, кроме как вредительством застройщикам. К нам итак никто не идёт особо.

Аркадий Галицын 29 марта 2025 03:08 Метро или скоростной трамвай: какой вид транспорта нужно развивать в Самаре

Развивать всё, что можно, но приоритет конечно же метро Лучше него ничего не придумали ещё. Пока нет метро, временно и трамвай поможет

Аркадий Галицын 06 марта 2025 17:37 Самара без "Театральной": на стройке начался демонтаж тоннелепроходческого щита

Главная стройка города. Здесь не должно быть никаких проволочек.

Фото на сайте

Завершена проходка левого перегонного тоннеля к станции "Театральная"

Завершена проходка левого перегонного тоннеля к станции "Театральная"

Строительство метро "Театральная" вышло на новый уровень

Строительство метро "Театральная" вышло на новый уровень

В микрорайоне Крутые Ключи открылся новый детский сад на 350 мест

В микрорайоне Крутые Ключи открылся новый детский сад на 350 мест

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5