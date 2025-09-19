Территорию около завода "Электрощит" могут отдать под КРТ

Площадка на ул. Батайской в Красноглинском районе Самары рядом с заводом "Электрощит" может быть отдана под комплексное развитие территории. Об этом в своем телеграм-канале в пятницу, 19 сентября, сообщил министр градостроительной политики Самарской области Андрей Грачев, опубликовав проект архитектурного решения.
"Рассматриваем реализацию инфраструктурного проекта через механизм КРТ, который позволит решить проблему ветхого и аварийного жилья.Но узнали ещё об уникальным феномене от руководства АО "ГК "Электрощит": в районе полностью отсутствует предложение по аренде жилья, а для одного из стратегических предприятий отрасли — это серьезная проблема", - написал министр.
Судя по опубликованному проекту, на территории вместо старых домов появятся многоэтажки - пять башен цилиндрической формы и семь прямоугольной. При этом сохранятся и некоторые из существующих зданий, попавших в границы планируемого КРТ.
Последние комментарии
... у нас, что земли мало чтоб строить МУРАВЕЙНИКИ, а-А это на случай окуппации - КОНЦЛАГЕРЬ без проблем.
Весьма ценные гнилушки, конечно, надо охранять, всё разваливается, горит, жильцы помои на улицу выплёскивают, вода и туалет на улице. Давно пора застроить нормальными домами, сколько людей смогли бы свои жилищные условия улучшить!
Кому-то больше заняться нечем, кроме как вредительством застройщикам. К нам итак никто не идёт особо.
Развивать всё, что можно, но приоритет конечно же метро Лучше него ничего не придумали ещё. Пока нет метро, временно и трамвай поможет
Главная стройка города. Здесь не должно быть никаких проволочек.