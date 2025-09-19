Территорию около завода "Электрощит" могут отдать под КРТ

Площадка на ул. Батайской в Красноглинском районе Самары рядом с заводом "Электрощит" может быть отдана под комплексное развитие территории. Об этом в своем телеграм-канале в пятницу, 19 сентября, сообщил министр градостроительной политики Самарской области Андрей Грачев, опубликовав проект архитектурного решения.

"Рассматриваем реализацию инфраструктурного проекта через механизм КРТ, который позволит решить проблему ветхого и аварийного жилья.Но узнали ещё об уникальным феномене от руководства АО "ГК "Электрощит": в районе полностью отсутствует предложение по аренде жилья, а для одного из стратегических предприятий отрасли — это серьезная проблема", - написал министр.

Судя по опубликованному проекту, на территории вместо старых домов появятся многоэтажки - пять башен цилиндрической формы и семь прямоугольной. При этом сохранятся и некоторые из существующих зданий, попавших в границы планируемого КРТ.