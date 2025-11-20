"Окажутся в каменном мешке": самарцы высказались о застройке квартала у Губернского рынка

Мэрия Самары опубликовала заключение о результатах общественных обсуждений по вопросу застройки территории в границах улиц Ульяновской, Буянова, Вилоновской и Никитинской, по соседству с Губернским рынком и ЦУМ "Самара". ООО "РСУ-10" планирует там возвести многоэтажный жилой комплекс.

В 2019 году компания получила квартал, заключив с мэрией договор о развитии застроенной территории (РЗТ). Подобные соглашения предусматривают расселение и снос старых домов с последующим строительством нового жилья на освобожденных участках.

Однако работы так и не стартовали. В 2020 году застройщик просил согласовать возведение на площадке дома высотой 57 метров (примерно 19 этажей), но получил отказ. Сейчас территория входит в границы исторического поселения, что накладывает дополнительные ограничения. Строительство высоток под запретом. Но при получении условно разрешенного вида использования земельного участка можно добиться увеличения высотности до 34,3 м (около 10 этажей).

Этим и воспользовалось "РСУ-10". Она подала заявку на согласование многоэтажной (высотной) жилой застройки земельных участков общей площадью 5034 кв. метров в границах квартала. В конце октября 2025 г. Мэрия назначила проведение общественных обсуждений.

Судя по представленным компанией документам, застройка будет среднеэтажной. Планируется возведение 8-этажного жилого дома на 56 квартир с подземным паркингом на 115 машиномест. Рядом построят трехэтажное нежилое здание. Его предназначение в документах не описано.

Согласно заключению мэрии, в общественных обсуждениях приняли участие несколько десятков человек. Число положительных отзывов оказалось больше. Вот некоторые из них:

"Самарская Вальдорфская школа (находится в квартале — прим.ред.) поддерживает предоставление разрешение на условно разрешенный вид использования земельных участков (высотная застройка) в отношении земельных участков в границах улиц Ульяновская, Буянова, Вилоновская, Никитинская. Размещение жилой высотной застройки на указанных земельных участках с предельной высотой для "Исторической части" в 34,3 метра не нарушит архитектурный облик сложившейся застройки, а также не противоречит документации по планировке территории".

"Положительное мнение по двум вопросам, что необходимо предоставить разрешение на эти участки. Предложенный вариант застройки улучшит облик района и города".

"Школ в округе достаточно, места деткам хватит. Это не сравнить с Кошелевым или Южным Городом, где школы переполнены. Детскую поликлинику, конечно, нужно расширять, и это объективный процесс, так как количество жителей нашего района постоянно увеличивается. Поэтому голосую "ЗА". Предложенный РСУ-10 вариант внимательно изучил, и, если у них всё получится так, как в представленном на слушания проекте, будет уютно в нашем дворе".

"На данном участке располагалось двухэтажное полуразрушенное заброшенное здание, представляющее опасность для жителей, деревянные жилые хибары и кучи мусора. ООО "РСУ-10" выполнило расчистку участка и представило очень хороший проект жилого дома с пристроенным офисом вдоль улицы Буянова. В этом проекте предусмотрен подземный паркинг с существенным запасом машино-мест для жителей окружающих домов, предусмотрено хорошее благоустройство территории вокруг дома. В нежилом здании предполагается частично разместить помещения для культурного досуга детей. Расположение здания учитывает все нормативные требования по влиянию проектируемого здания на окружающую застройку. Фасады здания буду выполнены и согласованы в стиле старого города с использованием современных материалов. Необходимо предоставить Застройщику разрешение на строительство 8-ми этажного жилого дома. Пусть это станет началом цивилизованного освоения старых городских кварталов. Очень надоело смотреть на старые разваливающиеся дома, которые видишь, когда проезжаешь по улицам старого города".

Противники застройки указали на проблемы с обеспечением новой застройки должной инфраструктуры, что скажется и на уже существующих домах. Цитируе некоторые из них:

"Голосую против данной застройки, потому что: 1. Коммуникационные сети в нашем районе не выдержат допнагрузку в виде многоэтажного дома, у нас и сейчас постоянные порывы и аварии. 2. Отсутствие парковочных мест. 3. Уничтожение и так небольшой зеленой зоны и зоны для прогулок с детьми, детской площадки, а ведь совсем рядом школа и детский сад в доме на Ульяновской 99, у которого площадки для прогулок и нет совсем, а после постройки дети и солнечного света не увидят, окажутся в каменном мешке".

"Против многоэтажного стройки на данном участке! Стройка приведёт к отсутствию парковочных мест для уже имеющихся в этом месте многоэтажных домов, загазованности, отсутствию солнечного света во дворах, отсутствию озеленения, к нагрузке на коммунальные системы (которые бесконечное число раз ремонтируют). Стройка в непосредственной близости к Самарской Вальдорфской школе и детскому саду по ул. Ульяновской создаёт дополнительную опасность для детей".

"Прекратите уродовать исторический центр Самары безликими многоэтажном монстрами! Оставьте городу его лицо! Помимо того, что безжалостно уничтожается история города ненасытными застройщиками, строить многоэтажные дома в центре просто нельзя — старые водопроводные и электрические сети, постоянные аварии, по улицам все время течёт вода! Улицы перегружены машинами, парковок нет, негде гулять и дышать, нет школ, детских садов, больниц! А в существующих огромные очереди! Новостройки лепят прямо друг на друга, это не город, это уродство! Куда смотрит главный архитектор города? И почему позволяется застройка исторической части города? Категорически против застройки!".

"Я, житель многоквартирного дома по адресу ул. Никитинская, 108, выражаю категорическое несогласие и протест против планируемой точечной застройки! Считаю данное строительство недопустимым по следующим причинам: 1. Плотная высотная застройка нарушит архитектурный облик района, затмит малоэтажные исторические здания, ухудшит визуальное восприятие территории и приведёт к дальнейшему разрушению исторической среды. 2. Уже существующая перегрузка района многоэтажками.Через улицу от указанного участка уже построен 24-этажный жилой дом. Район не рассчитан на дополнительный плотный поток жителей, автомобилей и нагрузки на коммуникации. 3. Дорожная сеть внутри квартала не обеспечивает полноценный пропускной режим транспорта. Узкие проезды и отсутствие расширенных парковочных зон создают постоянные заторы. Новая высотка усугубит ситуацию, приведёт к транспортному коллапсу и повышению аварийности и конфликтам между жителями. 4. Проблемы с коммунальной инфраструктурой. Сети в районе — старые и изношенные. Водоснабжение: постоянные проблемы с давлением воды, перебои, слабый напор. Коммуникации: регулярные поломки и аварии. Коммунальные системы уже работают на пределе и не рассчитаны на подключение нового многоквартирного дома с большим количеством квартир. В качестве примера на улице Ульяновской уже более двух месяцев огорожен колодец (мешает проезду автомобилей все вынуждены выезжать на встречную полосу, чтобы объехать конструкцию, более года идет ремонт труб на улице Никитинская раскапывают/закапывают/раскапывают/закапывают) 5. Снижение качества жизни существующих жителей. Строительство создаст длительный шум, загрязнение воздуха, пыль, ограничение движения, повреждение прилегающих территорий. После заселения — ухудшение транспортной ситуации, отсутствие мест для парковки и дополнительная нагрузка на социальную инфраструктуру: школы, поликлиники, детские сады".

Организаторы общественных обсуждений рекомендовали учитывать только мнения жителей квартала, а также те, что содержат конкретные предложения. Окончательное решение по заявке будет принимать министерство градостроительной политики Самарской области.