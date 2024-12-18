Около бывшего ипподрома в Самаре построят 24-этажный ЖК: схема

Администрация Самары согласовала архитектурно-градостроительный облик нового жилого комплекса. Построить его планируют на Московском шоссе, 270.

Участок, о котором идет речь, - уже на слуху у жителей Самары. Он находится рядом с территорией бывшего ипподрома напротив ЖК "Фаворит". Площадь составляет 1,17 га.

Владельцем площадки является ООО "Ремстрой". Компания неоднократно пыталась добиться от городской администрации разрешения на застройку участка. Планировалось возведение двухсекционного дома переменной этажности (от трех до 27 этажей) с сокращенным количеством парковок - 0,3 места на квартиру (всего 400 мест).

Такой проект местных жителей не устроил. Во время публичных слушаний одни высказались против точечной застройки. Другие отметили, что внутри квартала автомобилям уже сейчас не хватает места для парковки и разъезда. Мэрия была солидарна с горожанами и также несколько раз отказывалась согласовывать застройку площадки.

Летом стало известно, что "Ремстрой" возобновил подготовку к застройке площадки и получил добро от археологов на проведение работ. Название будущего ЖК в документах УГООКН указали как "Самолет-2". И судя по представленному эскизу, число парковок застройщик все же решил увеличить - до 801+14 мест.

Фото: УГООКН Самарской области

Мэрия Самары, хотя и согласовала архитектурно-градостроительный облик ЖК, но эскиз не представила. В решении указано, что строительство домов будет вестись в два этапа. Высотой они будут в 24 этажа. Планируется обустройство наземных и подземных автостоянок. Общая площадь здания составит 76,8 тыс. кв. метров.

По данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile, ООО "Ремстрой" владеют Петр Коваленко, Сергей Потапов и Александр Праздников.

У Петра Коваленко также есть завод по производству асфальта "Трасса М-95" и доля в строительной компании "Каскад". Последняя участвовала в возведении таких объектов, как ЖК "Гастелло.РФ", "Дом у Космопорта", "Желябово.РФ", "Кошелев.проект", ТЦ "Амбар", выполняя заказы компаний таких крупных девелоперов, как Владимир Кошелев, Николай Чудаев, Виктор и Геннадий Сурковы. Также "Каскад" выполнял работы в рамках строительства Центра сопровождения клиентских операций Сбербанка в Самаре. Он находится на Московском шоссе, 270в - рядом с участком, который принадлежит "Ремстрою".

Александр Праздников служит учредителем строительных компаний "Стройдом" и ООО "РСУ-10". Последняя возвела ЖК "Дом у самолета" на Московском шоссе, 272. Также "РСУ-10" планировало застроить квартал неподалеку от Губернского рынка.

Помимо этого, Праздников вместе с Коваленко владеет ООО "СЗ "Архитектор", вместе с Потаповым - ООО "Омега-Строй", которое раньше принадлежало Владимиру Аветисяну и его партнерам. У Сергея Потапова, помимо этого, есть доля в компании, которая занимается управлением недвижимостью.