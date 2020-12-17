ООО "РСУ-10" отказано в возведении 57-метровой высотки на ул. Буянова

Мэрия Самары отказала ООО "РСУ-10" в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров при строительстве высотки на ул. Буянова на участке площадью 1,3 тыс. кв.м. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.

Застройщик планировал возвести многоэтажную жилую застройку высотой в 57 метров. Однако в горадминистрации сослались на п.2 ст.40 Градостроительного кодекса РФ, согласно которому недопустимо отклоняться от предельных параметров строительства в части количества этажей и высоты зданий.

Напомним, в конце ноября прошли общественные публичные слушания по вопросу межевания территории развития в квартале в границах улиц Никитинской, Ульяновской, Буянова и Вилоновской. Жители оказались не согласны, что застройщик наметил провести границы по только что сооруженным детским площадкам и придомовым территориям, обустроенным за многие годы. Согласно плану межевания и наложенному на него проекту застройки, на этих участках собираются сделать проезды.

"Мы всего лишь хотим, чтобы эти границы оставили как есть, а на той территории, которую застройщик освободил за свой счет, не возводили бы многоэтажное здание. Это грозит причинить существенный ущерб фундаментам наших домов. У нас имеются результаты геологических изысканий, которые говорят, что на глубине 3,7 м под нашим кварталом существует так называемая верховодка", - сообщили активисты.