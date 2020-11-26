Жильцы пятиэтажек в центре Самары пытаются спасти свои дворы от точечной застройки

Во вторник, 24 ноября, в администрации Ленинского района Самары прошли общественные слушания по вопросу межевания территории развития в квартале в границах улиц Никитинской, Ульяновской, Буянова и Вилоновской.

Проектировщик Елена Березовская, работающая по заказу застройщика ООО "РСУ-10", и жители трех пятиэтажек, чьи интересы были затронуты обсуждаемым проектом, более двух часов спорили о границах земельных участков, планируемых под застройку.

Граждане были единодушно не согласны с тем, что застройщик наметил провести границы по только что сооруженным детским площадкам и придомовым территориям, обустроенным за многие годы. Согласно плану межевания и наложенному на него проекту застройки, на этих участках собираются сделать проезды.

"Наша придомовая территория сложилась более полувека назад и ограничена капитальным забором, - пояснила корреспонденту Волга Ньюс активистка Татьяна Бойко. - Мы всего лишь хотим, чтобы эти границы оставили как есть, а на той территории, которую застройщик освободил за свой счет, не возводили бы многоэтажное здание. Это грозит причинить существенный ущерб фундаментам наших домов. У нас имеются результаты геологических изысканий, которые говорят, что на глубине 3,7 м под нашим кварталом существует так называемая верховодка".

Доводы проектировщика сводились к тому, что придомовая территория не является собственностью жильцов домов, что существуют современные строительные технологии, которые позволяют строить объекты на обводненных грунтах, и что другие люди тоже хотят жить в исторической части города и имеют на это право.

Как пояснил руководитель Центра защиты прав граждан Андрей Морозов, согласно ФЗ "О введении в действие Жилищного кодекса РФ ", в существующей (на момент принятия ЖК РФ в 2005 г. - Прим. Волга Ньюс) застройке "земля, на которой расположены многоквартирный дом и иные входящие в состав такого дома объекты недвижимого имущества, является общей долевой собственностью собственников помещений в этом МКД". Формирование и постановка на кадастровый учет соответствующего земельного участка вменяется органам государственной власти или местного самоуправления. И любой собственник помещения в МКД вправе обратиться к ним с заявлением об образовании земельного участка, на котором расположен его дом.

"Представитель застройщика уверяет, будто бы будет блюсти интересы жильцов близрасположенных домов. Но в старом городе часто нарушается именно право собственности граждан на дворовую территорию, - считает Морозов. - Необходимо уже на этой стадии закрепить интересы граждан документально - в проекте межевания и в решениях администрации района".

В результате состоявшихся дебатов стороны договорились обсудить этот вопрос вновь через две недели после внесения всех изменений в проект межевания.

"Нам предлагали согласиться с имеющимся проектом, обещая в будущем его исправить, - добавляет Татьяна Бойко. - Но если мы сегодня его подпишем, понадеявшись на эти обещания, то, как показала практика точечной застройки в нашем городе, в будущем нас никто не спросит и не уведомит об изменении проекта в сторону ухудшения нашего положения. Мы боремся за благополучную среду обитания, за свою безопасность".