Упокоение огнем: нужен ли Самарской области крематорий

В Самарской области многие годы обсуждаются проекты строительства крематория. Сейчас инвестор предлагает возвести его около села Кривое озеро Красноярского района, однако он столкнулся с непониманием со стороны местных жителей, из-за чего проект пока поставлен на паузу. Портал "Волга Ньюс" попытался разобраться, насколько нужен региону крематорий.

Где хоронить

В 2024 г. в Самарской области умерло более 43 тыс. человек. Население региона при этом не молодеет, и показатель смертности в последние годы растет. "Емкость" старых кладбищ стремительно исчерпывается, особенно в крупных городах.

Так, в Самаре 19 действующих кладбищ, которые занимают площадь около 400 га — это как 400 больших футбольных полей. Мест на них может не остаться уже через пять лет, следует из проекта программы "Развитие сферы ритуальных услуг и мест захоронения в городском округе Самара" на 2026–2030 годы. Администрация города планирует создать еще два новых кладбища общей площадью почти 77 га. Предполагается, что они позволят обеспечить город местами для захоронения на 11 лет.

При этом город обрастает и незаконными кладбищами — они есть в районе поселков Рубежное, Винтай и Задельное.

Крематорий не может снять эту проблему полностью — тот, что планируют построить у Кривого озера, рассчитан на 2 тыс. кремаций в год. Это меньше 5% от умерших в 2024. Да и наплыва желающих кремировать близких в ближайшие годы ожидать не стоит, ведь ритуальные услуги — сфера консервативная и завязана на традиции. Однако даже 2 тысячи урн с прахом в год вместо могил — это просвет в кольце кладбищ, окружающих города.

"В Самаре крематорий должен был появиться еще лет 20 назад. Здесь сложилась сложная ситуация с землей под новые захоронения. У вас просто нет земли. А ее дефицит, как правило, порождает рост цен на кладбищах и криминальные схемы продажи участков для захоронений, — комментирует заместитель президента Ассоциации крематориев РФ Денис Казаков. — На месте одной стандартной могилы можно сделать или одно захоронение в гробу или, построив колумбарную стену, захоронить 96 урн. Это огромная экономия земли, а также бюджетных средств. Только одно строительство типового кладбища в 40 га, обойдется бюджету области более 2 млрд рублей. А крематории закон позволяет строить частным инвесторам. Сэкономленные деньги можно пустить на строительство больниц, школ, детских садов, дорог и т. д."

Цена прощания

Дефицит мест на старых кладбищах сказывается на стоимости захоронения — дельцы умудряются продавать участки за десятки и сотни тысяч рублей. В Самаре недешево обходятся и похороны на отдаленных участках. Из-за этого те, кто не может себе позволить такие траты, везут усопших на погосты в сельские районы.

Сам процесс похорон в крупных городах также требует значительных затрат. На сайте МП Самары "Спецкомбинат ритуальных услуг" указывается, что стоимость стандартного пакета услуг начинается с 29,7 тыс. рублей. При этом согласно прейскуранту, только рытье могилы и услуги специалистов по погребению обойдутся минимум в 22,7 тыс. рублей.

Есть, конечно, возможность похоронить близкого по гарантированному перечню услуг — чуть больше 9 тыс. рублей. Но получить его непросто, и, как правило, проводы усопшего обходятся не меньше чем в 100 тыс. рублей.

Кремация значительно дешевле "стандартных" похорон. "Услуга по кремации всегда обходится в два раза дешевле, чем та же услуга по захоронению с гробом в земле", — говорит Денис Казаков. Директор компании-инвестора самарского крематория — ООО "Комбинат услуг второго типа" — Виталий Одикадзе и вовсе считает, что разница может быть пятикратной.

Для понимания — на сайте Нижегородского крематория указана стоимость кремации вместе с погребальной урной в 23,9 тыс. рублей.

Неизбежно

Со стремительным прогрессом утилитарность проникает и в ритуальную сферу. Урна с прахом, которую можно забрать с собой при переезде в другой город, возможность быть упокоенным практически в любой точке планеты через развеивание праха, дефицит земли вокруг крупных городов, в конце концов простота и дешевизна делают рост популярности кремации неизбежным.

Кремация на сегодняшний день — это тренд в похоронной сфере во всем мире. По данным Ассоциации крематориев РФ, в крупных российских городах кремируется от 68 до 76% всех умерших.

"В России услуга не просто востребована, а очень популярна, и каждый год имеет рост 5-7%", — отмечает Денис Казаков.

Сейчас самарцы, желающие кремировать близкого, вынуждены везти тело в другой город — Москву, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород. Транспортировка обходится в десятки тысяч рублей. Например, самарский "Спецкомбинат ритуальных услуг" готов взять на себя заботы по доставке останков в Москву за 41 тыс. рублей.

До недавних пор в России кремация была относительно востребованной только в Санкт-Петербурге и Москве, и к середине 2010-х в стране было около 10 крематориев, а сейчас их уже 39 и еще 30 планируется ввести в ближайший год. Явно этот тренд не обойдет и Самару.

"В России спрос на крематории только формируется. В некоторых регионах он уже доходит до больших чисел. Конечно, не таких, как в европейских странах, — до 95% от общего числа погребений. Но в таких крупных городах, как Москва и Санкт-Петербург, по оценочным данным, порядка 65-75% от общего числа захоронений связаны с кремацией. В 2024 году в среднем по России спрос на услуги кремации превысил 52% впервые в истории. И эта цифра будет только расти со сменой поколений", — уверен Виталий Одикадзе.

Место преткновения

Таким образом, сейчас основной вопрос даже не в том, что крематорий в регионе появится, а в том, когда он будет построен, а главное — где. Инвестор получил разрешение на строительство в 1,5 км от Кривого озера и "просудил" его законность, однако жители села выступают против такого соседства.

Среди доводов сельчан — опасения, связанные с экологической безопасностью. В "Комбинате услуг второго типа" заявляют, что никаких вредных выбросов в атмосферу не будет, а стоки будут направляться в автономную канализацию с модулем обеззараживания и затем вывозиться на очистные сооружения.

Появились эскизы крематория, который построят в Самарской области Разработано несколько эскизов крематория, который планируется построить в районе села Кривое Озеро Красноярского района. Об этом Волга Ньюс сообщили в региональном минстрое.

Из ответа на запрос в ООО "Комбинат услуг второго типа":

"В третьем квартале 2024 года был разработан раздел проекта "Оценка риска для здоровья населения от химического загрязнения атмосферного воздуха источниками проектируемого крематория". 5 сентября 2024 года получено экспертное заключение ФБУН "Северо-Западный научный центр гигиены и общественного здоровья", в соответствии с которым на основании проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено, что представленный раздел соответствует требованиям СанПиН "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов". Параллельно специализированной проектной организацией был разработан проект санитарно-защитной зоны крематория. Он был утвержден решением Роспотребнадзора (Центральный аппарат) от 29 января 2025 года. Для крематория закуплено оборудование венгерской компании Krematórium Technológiai Korlátolt Felelősségű Társaság — одного из лучших мировых производителей. Весь процесс будет компьютеризирован. Такие линии работают по всему миру, в том числе в зонах жилой застройки. От нашего объекта до ближайших домов около 1.5 километров".

"Важно понимать, что выбор стоит не "крематорий или его отсутствие", а "крематорий/колумбарий или кладбище". […] По вредному воздействию на окружающую среду кладбища значительно превосходят крематории, — комментирует эколог Сергей Симак. — Разница в том, что кладбища воздействуют преимущественно на почву и грунтовые воды, а крематорий — на воздух. Однако ошибкой было бы представлять крематории как дымящиеся трубы — правильные режимы работы и современные системы очистки сводят воздействие на воздух к минимуму".

В Ассоциации крематориев также заверяют, что печи современных крематориев полностью безвредны для окружающей среды, и производители гарантируют, что вреда от них меньше, чем от работающего автомобиля.

Эмоциональные издержки для жителей Кривого озера в "Комбинате услуг второго типа" также обещают максимально нивелировать, спрятав крематорий от посторонних глаз. Здание площадью чуть больше 1 тыс. кв. м и высотой до шести метров обнесут забором, а территорию перед ним озеленят. Обустройство колумбария рядом с крематорием при этом не планируется.

"Ни с трассы М5, ни с дороги от трассы к селу Кривое озеро здание не будет просматриваться", — говорит Виталий Одикадзе.

По его словам, построен крематорий может быть за год-полтора. Но пока власти попросили не начинать работы до завершения переговоров с инициативной группой жителей Кривого озера.

Вице-губернатор Дмитрий Яковлев после встречи с активистами заявил, что строительство объекта будет начато только тогда, когда будет достигнут компромисс.

"У людей есть понятный запрос на информацию и некоторое недопонимание, поскольку объект для Самарской области новый, и на взаимодействие как с органами власти, так и с инвестором. Безусловно, этот запрос необходимо удовлетворить. Мы открыты для общения и продолжим встречаться с жителями. Находим компромисс и только потом приступаем к работам", — подчеркивал вице-губернатор.

КОММЕНТАРИИ

Денис Казаков, заместитель президента Ассоциации крематориев РФ:

"В России фактически во всех городах-миллионниках уже существуют крематории. Самара — это один из последних крупных городов, где крематория пока еще нет.

Кремация на сегодняшний день — это тренд в похоронной сфере во всем мире. Дело в том, что на сегодняшний день в крупных российских городах от 68 до 76% всех умерших кремируется.

В России услуга не просто востребована, а очень популярна, и каждый год имеет рост 5-7%. Сегодня даже появился термин "кремационная миграция" — это когда из одного города, где нет крематория или большая цена, возят в другой кремировать. Иногда возят на расстояния и в 1000 километров, чтобы кремировать.

В каждом городе, где занимаемся экспертизой по крематориям, мы проводим опрос общественного мнения и на сегодняшний день более 90% жителей городов выступают за строительство крематориев — от 92% до 94%.

Услуга по кремации всегда обходится в два раза дешевле, чем та же услуга по захоронению с гробом в земле.

Кремация позволяет решить проблему дефицита земли под захоронения. У нас в любом крупном городе кругом одни кладбища, мы буквально живем на кладбищах.

В Самаре крематорий должен был появиться еще лет 20 назад. Здесь сложилась сложная ситуация с землей под новые захоронения. У вас просто нет земли. А ее дефицит, как правило, порождает рост цен на кладбищах и криминальные схемы продажи участков для захоронений.

На месте одной стандартной могилы можно сделать или одно захоронение гробом или, построив колумбарную стену, захоронить 96 урн. Это огромная экономия земли, а также бюджетных средств. Только одно строительство типового кладбища в 40 га, обойдется бюджету области более 2 млрд рублей. А крематории закон позволяет строить частным инвесторам. Сэкономленные деньги можно пустить на строительство больниц, школ, детских садов, дорог и т. д.

Любое кладбище ухудшает экологию вокруг него и заражает окружающую среду, выделяя огромное количество вредных веществ, которые оседают в земле и распространяются через грунтовые воды.

Импортные печи современных крематориев, напротив, полностью безвредны для окружающей среды — они имеют международную нулевую санитарно-защитную зону и размещаются, например, в Европе в нескольких метрах от жилых домов. Производители гарантируют, что от этой печи вреда сегодня меньше, чем от работающего автомобиля.

Жители всегда против строительства кладбищ, против строительства крематориев. Я не знаю ни одного случая за свою 30-летнюю практику, чтобы жители одобряли их строительство. Хотя никто из них вечно жить не будет.

Однако после того, как крематорий открывается, жители ближайших деревень устраиваются в них работать. С новосибирским крематорием была, например, такая ситуация. При строительстве жители соседней деревни выступали против, а сегодня после открытия крематория многие там работают, и создано порядка 200 рабочих мест".

Сергей Симак, председатель центрального совета Российской зеленой лиги, кандидат биологических наук:

"Во-первых, важно понимать, что выбор стоит не "крематорий или его отсутствие", а "крематорий/колумбарий или кладбище". Причем площадь кладбища примерно в 100 раз больше площади колумбария соответствующей ёмкости. Поддерживать в достойном состоянии колумбарий гораздо проще и во много раз дешевле, чем кладбище.

По вредному воздействию на окружающую среду кладбища также значительно превосходят крематории. Разница в том, что кладбища воздействуют преимущественно на почву и грунтовые воды, а крематорий — на воздух. Однако ошибкой было бы представлять крематории как дымящиеся трубы — правильные режимы работы и современные системы очистки сводят воздействие на воздух к минимуму.

Есть эмоциональное отторжение, связанное с тем, что в христианской культуре, в отличие от индуистской, например, кремация не принята. Хотя у предков всех славян вплоть до аварского завоевания в IV–V веках нашей эры покойных именно кремировали".