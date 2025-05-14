Появились эскизы крематория, который построят в Самарской области

Разработаны несколько эскизов крематория, который планируется построит в районе села Кривое Озеро Красноярского района. Об этом Волга Ньюс сообщили в региональном минстрое.

По данным ведомства, здание крематория будет одноэтажным. Общая площадь составит 1039,5 кв. метров.

"B помещениях будет установлено специализированное технологическое оборудование, которое обеспечивает полную кремацию без выделения видимого дыма и запах, а также очистку от продуктов сгорания, которая проходит в камере дожига под контролем", — отметили в министерстве. — Само здание будет выполнено в нейтральном и лаконичном стиле, чтобы гармонично вписаться в окружающий ландшафт и не вызывать негативных ассоциаций. На территории, прилегающей к границам крематория, планируется благоустройство и озеленение".

Изначально решение о строительстве кладбища площадью 40 га и крематория в ноябре 2020 года приняло собрание представителей сельского поселения Хорошенькое, куда входит Кривое Озеро. Это вызвало недовольство местных жителей, заявлявших о нелегитимности предшествовавших тому общественных слушаний и об экологических проблемах, которые может повлечь за собой появление объектов.

По данному вопросу с властями судились и прокуратура, и сельчане. Ситуацией заинтересовался глава СК России Александр Бастрыкин. В результате власти отменили планы по строительству кладбища, а вот вопрос возведения крематория находился в стадии обсуждения.

В середине апреля министры строительства и градостроительной политики Самарской области провели встречу с застройщиком. Необходимость возведения объекта объяснили тем, что "в адрес минстроя поступают многочисленные обращения от жителей, обеспокоенных нехваткой мест на кладбищах и ростом стоимости захоронений". Застройщик заверил, что при разработке проекта особое внимание уделено экологической безопасности. Все технологические решения направлены на исключение возможного вреда для окружающей среды.

В результате 30 апреля минстрой выдал разрешение на строительство крематория. По словам представителей ведомства, проект получил положительное заключение экспертизы, соблюдены необходимые санитарные, градостроительные и экологические требования.

Однако недовольство жителей сохранилось. У них осталось много вопросов к проекту, и теперь они готовятся к новой кампании против объекта.

Застройщиком крематория будет ООО "Комбинат услуг второго типа" (КУВТ). По данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile, учредителями являются Виталий Одикадзе, Михаил Лазарев и ООО "Помощь". Первые двое имеют связи с известным самарским бизнесменом, бывшим главой минтранса и экс-депутатом губернской думы Алексеем Ушамирским. А вот ООО "Помощь" - московская фирма. Она получила долю в "КУВТ" в 2023 году. Учредители - Алексей Сулоев, Константин Хвалык и Лариса Рубцова - известны на ритуальном рынке. Например, Константин Хвалык, как писали СМИ, "посадил" мэра Астрахани Михаила Столярова. По данным следствия, градоначальник потребовал взятку за землю под строительство крематория, и во время оперативного эксперимента с участием Хвалыка его задержали, а впоследствии отдали под суд.

По данным минстроя, на текущий момент компания не приступила к строительным работам. Сроки начала реализации проекта пока неизвестны. Срок действия разрешения на строительство установлен до 30 октября 2026 года.