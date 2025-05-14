Появились эскизы крематория, который построят в Самарской области

Разработаны несколько эскизов крематория, который планируется построит в районе села Кривое Озеро Красноярского района. Об этом Волга Ньюс сообщили в региональном минстрое.
По данным ведомства, здание крематория будет одноэтажным. Общая площадь составит 1039,5 кв. метров.
"B помещениях будет установлено специализированное технологическое оборудование, которое обеспечивает полную кремацию без выделения видимого дыма и запах, а также очистку от продуктов сгорания, которая проходит в камере дожига под контролем", — отметили в министерстве. — Само здание будет выполнено в нейтральном и лаконичном стиле, чтобы гармонично вписаться в окружающий ландшафт и не вызывать негативных ассоциаций. На территории, прилегающей к границам крематория, планируется благоустройство и озеленение".
Изначально решение о строительстве кладбища площадью 40 га и крематория в ноябре 2020 года приняло собрание представителей сельского поселения Хорошенькое, куда входит Кривое Озеро. Это вызвало недовольство местных жителей, заявлявших о нелегитимности предшествовавших тому общественных слушаний и об экологических проблемах, которые может повлечь за собой появление объектов.
По данному вопросу с властями судились и прокуратура, и сельчане. Ситуацией заинтересовался глава СК России Александр Бастрыкин. В результате власти отменили планы по строительству кладбища, а вот вопрос возведения крематория находился в стадии обсуждения.
В середине апреля министры строительства и градостроительной политики Самарской области провели встречу с застройщиком. Необходимость возведения объекта объяснили тем, что "в адрес минстроя поступают многочисленные обращения от жителей, обеспокоенных нехваткой мест на кладбищах и ростом стоимости захоронений". Застройщик заверил, что при разработке проекта особое внимание уделено экологической безопасности. Все технологические решения направлены на исключение возможного вреда для окружающей среды.
В результате 30 апреля минстрой выдал разрешение на строительство крематория. По словам представителей ведомства, проект получил положительное заключение экспертизы, соблюдены необходимые санитарные, градостроительные и экологические требования.
Однако недовольство жителей сохранилось. У них осталось много вопросов к проекту, и теперь они готовятся к новой кампании против объекта.
Застройщиком крематория будет ООО "Комбинат услуг второго типа" (КУВТ). По данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile, учредителями являются Виталий Одикадзе, Михаил Лазарев и ООО "Помощь". Первые двое имеют связи с известным самарским бизнесменом, бывшим главой минтранса и экс-депутатом губернской думы Алексеем Ушамирским. А вот ООО "Помощь" - московская фирма. Она получила долю в "КУВТ" в 2023 году. Учредители - Алексей Сулоев, Константин Хвалык и Лариса Рубцова - известны на ритуальном рынке. Например, Константин Хвалык, как писали СМИ, "посадил" мэра Астрахани Михаила Столярова. По данным следствия, градоначальник потребовал взятку за землю под строительство крематория, и во время оперативного эксперимента с участием Хвалыка его задержали, а впоследствии отдали под суд.
По данным минстроя, на текущий момент компания не приступила к строительным работам. Сроки начала реализации проекта пока неизвестны. Срок действия разрешения на строительство установлен до 30 октября 2026 года.
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???