Жители Кривого Озера рассказали, почему против строительства крематория

Решение министерства строительства Самарской области о выдаче разрешения на строительство крематория в Красноярском районе вызвало общественный резонанс. Местные жители в очередной раз выступили против возведения объекта и даже заявили о готовности провести акции протеста и обратиться в надзорные органы. Они рассказали Волга Ньюс, что конкретно вызывает у них опасения.

По словам одной из активисток Нины Нужновой, жителям не дают ознакомиться с проектом. Публичные слушания также не организовывали. При этом возникают вопросы по соответствию планируемого крематория государственным стандартам:

"Люди хотят увидеть проект! Почему все решения принимаются втайне от местных жителей? Согласно ГОСТ, крематорий должен подключаться либо к сельской, либо к городской канализации. Но канализации в селе нет. Вода из скважин и колодцев. Так какой канализацией будет пользоваться крематорий?".

Жители отмечают, что такой объект не отвечает их интересам: он нужен городу, а не селу:

"Развитие инфраструктуры села — это не крематорий, а сельское хозяйство. При этом санитарно-защитная зона крематория 1 класса опасности попадает на сельхозземли, на выпасные и покосные луга. Это нарушение закона о зонах СЗЗ. Санитарная зона во время эксплуатации объекта может быть увеличена и будет накладываться на село. Причин этому много: роза ветров, грунтовые воды, половодье, сток и уклон в населенный пункт. Куда бежать тогда людям, у которых единственное жилье и фермы с животными? Кто возместит финансовые потери в связи с тем, что недвижимость падает в цене? Никто не захочет покупать дом с окнами на крематорий. Вблизи села также находится детский оздоровительный лагерь "Лесной".

Опасения жителей вызывает и нагрузка на транспортную инфраструктуру:

"Трасса М-5. Сложный поворот налево. Постоянные ДТП. В этом году было несколько даже со смертельным исходом. Зимой трасса часто закрыта от снежных заносов. Единственная дорога в село, по которой ежедневно ездят школьные автобусы. Дети будут стоять в пробках из катафалков и созерцать из окна крематорий".

Также жители сомневаются, были ли проведена экологическая экспертиза до выдачи разрешения на строительство крематория, и говорят о том, что договор аренды земельного участка был заключен без распоряжения губернатора Самарской области и без проведения торгов, в нарушение постановления администрации Красноярского района № 1276 от 26.12.2017 года. По мнению активистов, это может стать основанием для того, чтобы остановить реализацию проекта:

"Мы не остановимся и будем продолжать отстаивать свое село и свои дома. Собрано более 2000 подписей против строительства крематория. Мы — живые люди: многодетные матери, пенсионеры, учителя, юристы, спортсмены, семьи участников СВО, желающие жить на своей земле и развивать сельское хозяйство".

Активисты говорят, что люди доведены до предела, и противостояние может дойти до перекрытия трассы М5.

Фото: nspd.gov.ru

Сельчане ведут борьбу против проекта уже пятый год. В ноябре 2020 г. решение о строительстве кладбища площадью 40 га и крематория приняло собрание представителей сельского поселения Хорошенькое, куда входит Кривое Озеро. Жители заявили о нелегитимности предшествовавших этому общественных слушаний и даже судились с чиновниками, как и прокуратура. Ситуацией также заинтересовался глава СК России Александр Бастрыкин. В результате власти отменили планы по строительству кладбища, а вот вопрос возведения крематория находился в стадии обсуждения.

В середине апреля министры строительства и градостроительной политики Самарской области провели встречу с застройщиком. Сообщалось, что здание крематория будет выполнено в нейтральном и лаконичном стиле, чтобы гармонично вписаться в окружающий ландшафт и не вызывать негативных ассоциаций. Также планируется благоустройство и озеленение территории.

Необходимость строительства крематория в минстрое объяснили тем, что "в адрес министерства строительства поступают многочисленные обращения от жителей, обеспокоенных нехваткой мест на кладбищах и ростом стоимости захоронений". Разрешение ведомство выдало 30 апреля.

Известно, что строить объект планирует ООО "Комбинат услуг второго типа" (КУВТ). По данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile, учредителями являются Виталий Одикадзе, Михаил Лазарев и ООО "Помощь". Первые двое имеют связи с известным самарским бизнесменом, бывшим главой минтранса и экс-депутатом губернской думы Алексеем Ушамирским.

А вот ООО "Помощь" - московская фирма. Она получила долю в "КУВТ" в 2023 году. Учредители - Алексей Сулоев, Константин Хвалык и Лариса Рубцова - известны на ритуальном рынке. Например, Константин Хвалык, как писали СМИ, "посадил" мэра Астрахани Михаила Столярова. По данным следствия, градоначальник потребовал взятку за землю под строительство крематория, и во время оперативного эксперимента с участием Хвалыка его задержали, а впоследствии отдали под суд.