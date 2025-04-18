Строительство крематория около села Кривое Озеро обсуждают в минстрое

Власти Самарской области не отказались от строительства крематория в районе села Кривое Озеро Красноярского района. Проект его строительства обсудили в минстрое региона, сообщается в Телеграм-канале ведомства.
"Архитектурная концепция продумана до деталей. Здание крематория будет выполнено в нейтральном и лаконичном стиле, чтобы гармонично вписаться в окружающий ландшафт и не вызывать негативных ассоциаций. Благоустройство и озеленение территории планируется в одном из направлений от села Кривое Озеро - с созданием аккуратного, благоустроенного пространства для прощания и памяти", - в частности, указывается в посте.
Необходимость строительства крематория в минстрое объясняют тем, что "в адрес министерства строительства поступают многочисленные обращения от жителей, обеспокоенных нехваткой мест на кладбищах и ростом стоимости захоронений".
Для обсуждения возможных решений министр строительства Александр Фомин и министр градостроительной политики Андрей Грачев провели совещание с участием застройщика.
По словам застройщика, при разработке проекта особое внимание уделено экологической безопасности. Все технологические решения направлены на исключение возможного вреда для окружающей среды. Министерство, в свою очередь, открыто к диалогу: если у жителей есть сомнения, они вправе инициировать независимую экологическую оценку, в том числе с привлечением специалистов Роспотребнадзора.
"Мы подходим к этому вопросу со всей серьезностью. Проект должен быть безопасным, соответствовать современным требованиям и вызывать уважение, а не отторжение. Только тогда он будет принят обществом", - отметил Александр Фомин.
Все решения будут приниматься взвешенно, открыто и с уважением к мнению жителей, обещают в минстрое.
Напомним, строительство крематория в регионе обсуждается несколько лет. Изначально речь шла о площадке около п. Рубежный, но на фоне недовольства местных жителей от нее отказались.
В 2020 г. возник проект строительства крематория и кладбища возле с. Кривое Озеро. Решение о строительстве кладбища площадью 40 га и крематория приняло собрание представителей сельского поселения Хорошенькое, куда входит Кривое Озеро. Оно вызвало недовольство местных жителей, заявлявших о нелегитимности предшествовавших тому общественных слушаний и об экологических проблемах, которые может повлечь появление объектов.
По этому вопросу с властями судились и прокуратура, и сельчане. Ситуацией заинтересовался глава СК России Александр Бастрыкин.
В итоге в 2024 г. участок был снят с кадастрового учета. "Теперь земельный участок не существует как объект недвижимости. Какие-либо работы в отношении него не проводятся", - рассказывали Волга Ньюс в администрации района.
Известно, что строить крематорий планировало ООО "Комбинат услуг второго типа" (КУВТ). Учредителями являются Виталий Одикадзе, Михаил Лазарев и ООО "Помощь". Первые двое имеют связи с известным самарским бизнесменом, бывшим главой минтранса и экс-депутатом губернской думы Алексеем Ушамирским.
ООО "Помощь" - московская фирма. Она получила долю в "КУВТ" в 2023 году. Учредители - Алексей Сулоев, Константин Хвалык и Лариса Рубцова - известны на ритуальном рынке. Например, Константин Хвалык, как писали СМИ, "посадил" мэра Астрахани Михаила Столярова. По данным следствия, градоначальник потребовал взятку за землю под строительство крематория, и во время оперативного эксперимента с участием Хвалыка его задержали, а впоследствии отдали под суд.
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???