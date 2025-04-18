Строительство крематория около села Кривое Озеро обсуждают в минстрое

Власти Самарской области не отказались от строительства крематория в районе села Кривое Озеро Красноярского района. Проект его строительства обсудили в минстрое региона, сообщается в Телеграм-канале ведомства.

"Архитектурная концепция продумана до деталей. Здание крематория будет выполнено в нейтральном и лаконичном стиле, чтобы гармонично вписаться в окружающий ландшафт и не вызывать негативных ассоциаций. Благоустройство и озеленение территории планируется в одном из направлений от села Кривое Озеро - с созданием аккуратного, благоустроенного пространства для прощания и памяти", - в частности, указывается в посте.

Необходимость строительства крематория в минстрое объясняют тем, что "в адрес министерства строительства поступают многочисленные обращения от жителей, обеспокоенных нехваткой мест на кладбищах и ростом стоимости захоронений".

Для обсуждения возможных решений министр строительства Александр Фомин и министр градостроительной политики Андрей Грачев провели совещание с участием застройщика.

По словам застройщика, при разработке проекта особое внимание уделено экологической безопасности. Все технологические решения направлены на исключение возможного вреда для окружающей среды. Министерство, в свою очередь, открыто к диалогу: если у жителей есть сомнения, они вправе инициировать независимую экологическую оценку, в том числе с привлечением специалистов Роспотребнадзора.

"Мы подходим к этому вопросу со всей серьезностью. Проект должен быть безопасным, соответствовать современным требованиям и вызывать уважение, а не отторжение. Только тогда он будет принят обществом", - отметил Александр Фомин.

Все решения будут приниматься взвешенно, открыто и с уважением к мнению жителей, обещают в минстрое.

Напомним, строительство крематория в регионе обсуждается несколько лет. Изначально речь шла о площадке около п. Рубежный, но на фоне недовольства местных жителей от нее отказались.

В 2020 г. возник проект строительства крематория и кладбища возле с. Кривое Озеро. Решение о строительстве кладбища площадью 40 га и крематория приняло собрание представителей сельского поселения Хорошенькое, куда входит Кривое Озеро. Оно вызвало недовольство местных жителей, заявлявших о нелегитимности предшествовавших тому общественных слушаний и об экологических проблемах, которые может повлечь появление объектов.

По этому вопросу с властями судились и прокуратура, и сельчане. Ситуацией заинтересовался глава СК России Александр Бастрыкин.

В итоге в 2024 г. участок был снят с кадастрового учета. "Теперь земельный участок не существует как объект недвижимости. Какие-либо работы в отношении него не проводятся", - рассказывали Волга Ньюс в администрации района.

Известно, что строить крематорий планировало ООО "Комбинат услуг второго типа" (КУВТ). Учредителями являются Виталий Одикадзе, Михаил Лазарев и ООО "Помощь". Первые двое имеют связи с известным самарским бизнесменом, бывшим главой минтранса и экс-депутатом губернской думы Алексеем Ушамирским.

ООО "Помощь" - московская фирма. Она получила долю в "КУВТ" в 2023 году. Учредители - Алексей Сулоев, Константин Хвалык и Лариса Рубцова - известны на ритуальном рынке. Например, Константин Хвалык, как писали СМИ, "посадил" мэра Астрахани Михаила Столярова. По данным следствия, градоначальник потребовал взятку за землю под строительство крематория, и во время оперативного эксперимента с участием Хвалыка его задержали, а впоследствии отдали под суд.