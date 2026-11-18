Работодателя из Самары оштрафовали на 600 тыс. руб. за нарушение требований миграционного законодательства при оформлении трудовых отношений с иностранцами, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
В ходе одного из рейдов полицейские выявили признаки грубого нарушения законодательства. Предприниматель, осуществляющий строительные работы на территории Красноглинского района Самары, незаконно трудоустроил иностранных граждан без необходимых разрешительных документов.
Для детальной проверки обстоятельств сотрудники Управления по вопросам миграции инициировали внеплановую документарную проверку в отношении работодателя. В процессе изучения документации полицейские установили: работодатель не соблюдал требований миграционного законодательства при оформлении трудовых отношений с иностранцами.
На основании собранных материалов сотрудники Управления составили административные протоколы за правонарушения, ответственность за которые предусмотрена ст. 18.15 КоАП РФ ("Незаконное привлечение к трудовой деятельности в РФ иностранного гражданина или лица без гражданства") и вынесли постановление о привлечении юридического лица к административной ответственности. В качестве наказания работодателю назначены штрафы - их общая сумма составила 600 тыс. рублей.
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Пойман судак, язвой у верхнего плавника. Место между речками Тереза и Ревяка на Волге. Нет возможности скинуть фото в этом комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...