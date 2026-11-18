Работодателя из Самары оштрафовали на 600 тыс. руб. за нарушение требований миграционного законодательства при оформлении трудовых отношений с иностранцами, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В ходе одного из рейдов полицейские выявили признаки грубого нарушения законодательства. Предприниматель, осуществляющий строительные работы на территории Красноглинского района Самары, незаконно трудоустроил иностранных граждан без необходимых разрешительных документов.

Для детальной проверки обстоятельств сотрудники Управления по вопросам миграции инициировали внеплановую документарную проверку в отношении работодателя. В процессе изучения документации полицейские установили: работодатель не соблюдал требований миграционного законодательства при оформлении трудовых отношений с иностранцами.

На основании собранных материалов сотрудники Управления составили административные протоколы за правонарушения, ответственность за которые предусмотрена ст. 18.15 КоАП РФ ("Незаконное привлечение к трудовой деятельности в РФ иностранного гражданина или лица без гражданства") и вынесли постановление о привлечении юридического лица к административной ответственности. В качестве наказания работодателю назначены штрафы - их общая сумма составила 600 тыс. рублей.