Команда проекта "Профразвитие" президентской платформы "Россия - страна возможностей" разработала специальный карьерный ИИ-помощник "Отклик". Сервис учитывает российскую практику найма и поможет заинтересованным в поиске работы или смене карьерного трека жителям Самарской области подготовиться к собеседованию. Регистрация для участия в пилотном тестировании уже открыта в сервисе. Официальный релиз ИИ-помощника запланирован на 2027 год.

Проведенный Президентской платформой "Россия - страна возможностей" опрос среди россиян, посвященный тематике поиска работы, показал, что самым тревожным этапом соискатели считают собеседование. Участники опроса признались, что во время разговора их больше всего пугают неизвестность вопросов (36,6%), страх растеряться (35,9%) и непонимание ожиданий работодателя (35,6%). Вместе с тем 60% респондентов хотели бы получать советы по итогам собеседования, 55% - рекомендации по резюме, а 44% - примеры сильных формулировок.

Именно на этот запрос соискателей и отвечает ИИ-помощник "Отклик", разработанный проектом "Профразвитие" президентской платформы "Россия - страна возможностей". Сервис позволяет заранее познакомиться с форматом интервью и пройти ИИ-собеседование в безопасной среде, где можно ошибаться, менять формулировки и пробовать снова.

"Создание новых возможностей для образования, трудоустройства и профессионального роста молодежи - одна из задач, обозначенных президентом России Владимиром Путиным. Президентская платформа решает ее, помогая молодым людям раскрыть свои способности и найти им применение в экономике страны. При этом важно слышать самих ребят и понимать, какая поддержка им необходима. В нашем опросе об опыте подготовки к собеседованиям 60% участников отметили, что хотели бы получать конкретные рекомендации о том, что можно улучшить. Карьерный ИИ-помощник "Отклик" от проекта "Профразвитие" отвечает на этот запрос: помогает превратить рекомендации в практику и развить навыки, необходимые для самостоятельного прохождения интервью. Мы хотим, чтобы за волнением на первом интервью не терялись знания, инициативность и потенциал будущего специалиста", - отметил генеральный директор Президентской платформы "Россия - страна возможностей", ректор Мастерской управления "Сенеж" Андрей Бетин.

На первом этапе к тестированию смогут присоединиться 1000 участников со всей страны, в том числе и из Самарской области. Среди тех, кто пройдет ИИ-собеседование до конца 2026 года, разыграют 100 карьерных консультаций с экспертами проекта "Профразвитие" в очном и онлайн-форматах. Это возможность не только потренироваться самостоятельно, но и получить индивидуальную поддержку в решении карьерных вопросов.

Сервис "Отклик" работает на отечественном искусственном интеллекте. Методология подготовки к собеседованиям разработана с участием HR-специалистов, карьерных консультантов и привлеченных экспертов со стороны Президентской платформы с учетом российской практики найма. Виртуальный рекрутер моделирует ситуацию собеседования на стажировку или работу, задает уточняющие вопросы в зависимости от ответов кандидата. Например, он может попросить привести конкретный случай из учебы или практики или предложить рассказать, какой функционал был у кандидата в командном проекте. В зависимости от степени уверенности кандидата виртуальный рекрутер меняет сложность вопросов и тон разговора.

После собеседования участник получает персональную обратную связь. Сервис оценивает отдельные ответы по содержанию и применяет общие критерии ко всей беседе. Например, учитывает, отвечает ли кандидат по существу вопроса, насколько последовательно излагает мысли, подкрепляет ли их примерами и показывает ли свой вклад в общую задачу. Рекомендации помогут заметить слишком обобщенные или длинные формулировки, точнее описать зону ответственности, свои действия и показать результат. Затем собеседование можно пройти повторно, чтобы закрепить полученные навыки.

Руководитель проекта "Профразвитие" президентской платформы "Россия - страна возможностей" Кристина Зорина, возглавляющая команду создателей "Отклика", поясняет: "Начинающие специалисты нередко воспринимают собеседование как подробный пересказ своей биографии: перечисление учебных дисциплин, мест практики и проектов еще не объясняет, чем человек может быть полезен компании. Однако даже при небольшом стаже у кандидата могут быть примеры, которые многое скажут о его ответственности, инициативности и умении справляться с трудностями. Их можно найти в учебной, общественной или волонтерской деятельности. Важно научиться выбирать эти истории с учетом вопроса рекрутера. Бесплатный формат позволяет освоить этот подход заранее и прийти на встречу с работодателем с пониманием, о чем стоит рассказать".

К апробации также приглашают HR-специалистов крупных компаний. Обратная связь пользователей и профессиональная оценка экспертов помогут доработать сценарии интервью и рекомендации перед основным запуском сервиса в 2027 году.

Чтобы присоединиться к тестированию "Отклика" и испытать свои силы в ИИ-собеседовании, необходимо зарегистрироваться на сайте otclick.rsv.ru. Проект "Профразвитие" реализуется в рамках национального проекта "Молодежь и дети". Подать заявку на участие в четвертом сезоне и получить новые карьерные возможности можно на сайте профразвивайся.рф.