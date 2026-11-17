13 ноября в ЦРК "Художественный" состоялся премьерный показ короткометражного мистического триллера "КВОК" самарского режиссера Антона Долганова. Большой зал кинотеатра собрал более 250 зрителей, а фильм уже получил множество теплых отзывов. Команда Modjo Films организовала три дополнительных бесплатных показа на 20, 22 и 23 ноября.

Киностудия Modjo Films впервые показала свой короткометражный триллер "КВОК" самарскому зрителю. Главные роли в картине исполнили известный по многочисленным федеральным проектам, российский актер театра и кино из Санкт-Петербурга Григорий Чабан и актриса театра СамАрт Ольга Ламинская. Автором идеи выступил сам режиссер Антон Долганов, а сценарий был написан в тандеме с Вячеславом Дурненковым. Судя по первым отзывам зрителей, создателям картины удалось сохранить интригу и наполнить фильм той самой загадочностью и мрачностью, какая и присуща жанру триллера.

Режиссер картины Антон Долганов: "Премьера фильма - это всегда очень трепетный момент. До первого показа ты не знаешь, как зритель воспримет твою историю, и особенно интересно наблюдать за реакцией зала на отдельные сцены. Меня очень порадовало, что "КВОК" вызвал столько эмоций и обсуждений и что они продолжаются и спустя несколько дней после премьеры. Для меня это, пожалуй, самое ценное - когда фильм продолжает жить в разговорах зрителей уже за пределами кинотеатра. Надеюсь, впереди нас ждет еще много интересных встреч со зрителями и отзывов".

У самарского зрителя есть редкая возможность увидеть фильм на большом экране в кинотеатре "Художественный":

20 ноября - 19:00 регистрация по ссылке;

22 ноября - 15:30 регистрация по ссылке;

23 ноября - 19:00 регистрация по ссылке.

Вот лишь некоторые детали сюжета: после загадочного исчезновения рыбака водолаз Антон приезжает обследовать реку и селится в глухой деревне в доме жены исчезнувшего. Местные вспоминают древние легенды о гигантском соме, который якобы затаился в мутной глубине Волги. И теперь каждое погружение героя превращается в опасную игру, где грань между реальностью и мифом постепенно размывается. То, что скрывает река, уходит намного глубже - он сталкивается с легендой, живой и голодной. По традиции, в центре волжского кино она - Волга, а на время съемок домом для съемочной команды в составе 30 человек стали монастырские стены села Винновка. Съемки проходили в том числе под водой, что стало большим экспериментом и сопровождалось множеством трудностей.

У фильма продолжается активная фестивальная жизнь и уже приносит награды:

Ural Shorts (Нижний Тагил), "Лучший фильм", "Лучший актер", "Лучший оператор";

Хоррор фест (Москва);

Будем жить (Москва);

Anatomy Crime - Horror International Film Festival (Афины);

Girona Film Festival (Жирона);

Капля (Москва).

Посмотреть трейлер фильма в ВК.

В главных ролях: Григорий Чабан и Ольга Ламинская

Режиссер/продюсер: Антон Долганов

Сценарий: Вячеслав Дурненков

Линейный продюсер: Анна Вишневецкая

Исполнительный продюсер: Виолетта Шулакова

Оператор-постановщик: Вадим Френкин

Художник-постановщик: Анастасия Полякова

Звукорежиссер: Антон Залыгин, Владимир Ананьев

Композитор: Денис Маврин

Режиссер монтажа: Виктор Петров