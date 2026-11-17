13 ноября в ЦРК "Художественный" состоялся премьерный показ короткометражного мистического триллера "КВОК" самарского режиссера Антона Долганова. Большой зал кинотеатра собрал более 250 зрителей, а фильм уже получил множество теплых отзывов. Команда Modjo Films организовала три дополнительных бесплатных показа на 20, 22 и 23 ноября.
Киностудия Modjo Films впервые показала свой короткометражный триллер "КВОК" самарскому зрителю. Главные роли в картине исполнили известный по многочисленным федеральным проектам, российский актер театра и кино из Санкт-Петербурга Григорий Чабан и актриса театра СамАрт Ольга Ламинская. Автором идеи выступил сам режиссер Антон Долганов, а сценарий был написан в тандеме с Вячеславом Дурненковым. Судя по первым отзывам зрителей, создателям картины удалось сохранить интригу и наполнить фильм той самой загадочностью и мрачностью, какая и присуща жанру триллера.
Режиссер картины Антон Долганов:
"Премьера фильма - это всегда очень трепетный момент. До первого показа ты не знаешь, как зритель воспримет твою историю, и особенно интересно наблюдать за реакцией зала на отдельные сцены. Меня очень порадовало, что "КВОК" вызвал столько эмоций и обсуждений и что они продолжаются и спустя несколько дней после премьеры. Для меня это, пожалуй, самое ценное - когда фильм продолжает жить в разговорах зрителей уже за пределами кинотеатра. Надеюсь, впереди нас ждет еще много интересных встреч со зрителями и отзывов".
У самарского зрителя есть редкая возможность увидеть фильм на большом экране в кинотеатре "Художественный":
- 20 ноября - 19:00 регистрация по ссылке;
- 22 ноября - 15:30 регистрация по ссылке;
- 23 ноября - 19:00 регистрация по ссылке.
Вот лишь некоторые детали сюжета: после загадочного исчезновения рыбака водолаз Антон приезжает обследовать реку и селится в глухой деревне в доме жены исчезнувшего. Местные вспоминают древние легенды о гигантском соме, который якобы затаился в мутной глубине Волги. И теперь каждое погружение героя превращается в опасную игру, где грань между реальностью и мифом постепенно размывается. То, что скрывает река, уходит намного глубже - он сталкивается с легендой, живой и голодной. По традиции, в центре волжского кино она - Волга, а на время съемок домом для съемочной команды в составе 30 человек стали монастырские стены села Винновка. Съемки проходили в том числе под водой, что стало большим экспериментом и сопровождалось множеством трудностей.
У фильма продолжается активная фестивальная жизнь и уже приносит награды:
- Ural Shorts (Нижний Тагил), "Лучший фильм", "Лучший актер", "Лучший оператор";
- Хоррор фест (Москва);
- Будем жить (Москва);
- Anatomy Crime - Horror International Film Festival (Афины);
- Girona Film Festival (Жирона);
- Капля (Москва).
Посмотреть трейлер фильма в ВК.
В главных ролях: Григорий Чабан и Ольга Ламинская
Режиссер/продюсер: Антон Долганов
Сценарий: Вячеслав Дурненков
Линейный продюсер: Анна Вишневецкая
Исполнительный продюсер: Виолетта Шулакова
Оператор-постановщик: Вадим Френкин
Художник-постановщик: Анастасия Полякова
Звукорежиссер: Антон Залыгин, Владимир Ананьев
Композитор: Денис Маврин
Режиссер монтажа: Виктор Петров
Последние комментарии
Память народная, дорогого стоит!
Хорошее дело.
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Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!
Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?