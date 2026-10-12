В киноклубе "Треугольник" пройдет лекция "Восставшие: кино о зомби"

29 октября в 19:00 в киноклубе "Треугольник" (г. Самара, ул. Куйбышева, 105) пройдет лекция-анатомия (18+) кинематографического явления "зомби" кандидата исторических наук, историка кино и популярной культуры — Ярослава Левина.

"Живой мертвец — образ, который давно уже плотно вошёл в современную популярную культуру, активно используется в кино, видеоиграх и не только. В рамках лекции мы рассмотрим, откуда взялись зомби в кино, как менялся их облик, происхождение и, в целом, подход к этим существам. Кроме того, рассмотрим наиболее знаковые зомби-хорроры прошлого и современности.

Особо остановимся на классике жанра "Ночь живых мертвецов" Джорджа Ромеро. Скромный, малобюджетный фильм молодого режиссёра сломал многие каноны того времени, обладал значимым социальным высказыванием и, в целом, сильно выделялся на фоне множества других фильмов того времени.

На лекции поговорим как африканский термин попал в массовую культуру и превратился в одного из наиболее известных и востребованных кино-монстров. Рассмотрим, как менялись сами существа, их происхождение и та метафорическая нагрузка, которую они несли. Поговорим о целом ряде знаковыхкартин сформировавших жанр, социальных и иных подтекстах и изобразительных средствах различных авторов, особой роли итальянского кино в развитии жанра и его современном состоянии", - сообщает пресс-служба киноклуба.

Стоимость билета — 400 руб.