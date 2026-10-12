16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В киноклубе "Треугольник" пройдет лекция "Восставшие: кино о зомби" В кинозале самарской Третьяковки открывается новый киносезон В Самаре пройдет цикл кинолекториев Валерия Бондаренко В Самарской области состоится кинофестиваль "Кино - детям" В "Художественном" представят выставку "Легенды российской анимации" - о создателях и истории отечественной мультипликации

Кино Культура

В киноклубе "Треугольник" пройдет лекция "Восставшие: кино о зомби"

САМАРА. 12 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 50
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

29 октября в 19:00 в киноклубе "Треугольник" (г. Самара, ул. Куйбышева, 105) пройдет лекция-анатомия (18+) кинематографического явления "зомби" кандидата исторических наук, историка кино и популярной культуры — Ярослава Левина.

"Живой мертвец — образ, который давно уже плотно вошёл в современную популярную культуру, активно используется в кино, видеоиграх и не только. В рамках лекции мы рассмотрим, откуда взялись зомби в кино, как менялся их облик, происхождение и, в целом, подход к этим существам. Кроме того, рассмотрим наиболее знаковые зомби-хорроры прошлого и современности.

Особо остановимся на классике жанра "Ночь живых мертвецов" Джорджа Ромеро. Скромный, малобюджетный фильм молодого режиссёра сломал многие каноны того времени, обладал значимым социальным высказыванием и, в целом, сильно выделялся на фоне множества других фильмов того времени.

На лекции поговорим как африканский термин попал в массовую культуру и превратился в одного из наиболее известных и востребованных кино-монстров. Рассмотрим, как менялись сами существа, их происхождение и та метафорическая нагрузка, которую они несли. Поговорим о целом ряде знаковыхкартин сформировавших жанр, социальных и иных подтекстах и изобразительных средствах различных авторов, особой роли итальянского кино в развитии жанра и его современном состоянии", - сообщает пресс-служба киноклуба.

Стоимость билета — 400 руб.

Гид потребителя

Последние комментарии

Dmitry Lakotsenin 12 сентября 2016 08:06 В Самаре открылась мемориальная доска в честь Эльдара Рязанова

Память народная, дорогого стоит!

Dmitry Lakotsenin 07 апреля 2016 12:45 В Самаре пройдет международный фестиваль "Кино - детям"

Хорошее дело.

Жорик Артян 20 августа 2015 13:41 Стала известна программа самарского киноклуба "Ракурс" на сентябрь

официальный сайт киноклуба—kinoclub.to

Lida Makarova 18 апреля 2015 10:21 Валерий Гришко сыграл в фильме "Битва за Севастополь"

Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!

михаил вдовин 18 апреля 2015 05:26 Прокуратура отказалась возбуждать дело против Дмитрия Сивиркина по обращению режиссера Валерия Гришко

Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?

Фото на сайте

Завершился Х Открытый всероссийский фестиваль документальных фильмов "Соль земли"

Завершился Х Открытый всероссийский фестиваль документальных фильмов "Соль земли"

В "КиноВертикали" прошла презентация фильма "Время первых"

В "КиноВертикали" прошла презентация фильма "Время первых"

В "Художественном" открылся фестиваль документального кино "Соль земли"

В "Художественном" открылся фестиваль документального кино "Соль земли"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1