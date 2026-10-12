В киноклубе "Треугольник" пройдет лекция "Восставшие: кино о зомби"

29 октября в 19:00 в киноклубе "Треугольник" (г. Самара, ул. Куйбышева, 105) пройдет лекция-анатомия (18+) кинематографического явления "зомби" кандидата исторических наук, историка кино и популярной культуры — Ярослава Левина.
"Живой мертвец — образ, который давно уже плотно вошёл в современную популярную культуру, активно используется в кино, видеоиграх и не только. В рамках лекции мы рассмотрим, откуда взялись зомби в кино, как менялся их облик, происхождение и, в целом, подход к этим существам. Кроме того, рассмотрим наиболее знаковые зомби-хорроры прошлого и современности.
Особо остановимся на классике жанра "Ночь живых мертвецов" Джорджа Ромеро. Скромный, малобюджетный фильм молодого режиссёра сломал многие каноны того времени, обладал значимым социальным высказыванием и, в целом, сильно выделялся на фоне множества других фильмов того времени.
На лекции поговорим как африканский термин попал в массовую культуру и превратился в одного из наиболее известных и востребованных кино-монстров. Рассмотрим, как менялись сами существа, их происхождение и та метафорическая нагрузка, которую они несли. Поговорим о целом ряде знаковыхкартин сформировавших жанр, социальных и иных подтекстах и изобразительных средствах различных авторов, особой роли итальянского кино в развитии жанра и его современном состоянии", - сообщает пресс-служба киноклуба.
Стоимость билета — 400 руб.
Последние комментарии
Память народная, дорогого стоит!
Хорошее дело.
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Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!
Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?