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Кино Культура

В Самарской области прошли съемки туристического шоу для федерального канала

САМАРА. 29 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Туристическую привлекательность Самарской области представят в телевизионном шоу "Чем заняться в выходные?", которое выйдет на телеканале СТС и платформе Wink.

Фото: минэкономразвития Самарской области

В каждом выпуске телепрограммы две пары пробуют разные форматы досуга в разных регионах России. Они отправляются в короткие поездки или открывают для себя необычные занятия в родном городе: от экстремальных развлечений до семейных приключений и новых хобби.

Проект показывает, что качественный отдых доступен каждому. Зрители получают готовые маршруты на выходные и видят, как привычные направления раскрываются с неожиданной стороны, без сложной логистики и больших затрат.

Самарскую область посетила семья известного российского актера и телеведущего Александра Головина ("Ералаш", "Елки", "Кадетство" и др.). Вместе с супругой Александрой они провели в Самарской области три дня. За это время ведущие полетали на гидроплане над Самарой, побывали в Этнопарке дружбы народов, где готовили осетинские пироги, а также попробовали раков в местной раковарне, приняли участие в гонках на "Жигулях" в Тольятти и многое другое.

"В Самарской области я не в первый раз, очень люблю пейзажи региона. А еще Самара — одно из первых мест, где я попробовал раков! В этот раз мне удалось увидеть город с высоты птичьего полёта — мы полетали на гидроплане. А еще здесь живут очень гостеприимные люди!", — рассказал Александр Головин.

"Жители Самары и Тольятти — очень открытые, улыбчивые. Я сама родом из Сибири, там не хватает солнечного света и люди более суровые. А здесь живут люди, согретые теплом и солнцем, — добавила Александра Головина. — Конечно, в режиме съемочного процесса сложно насладиться видами, красотой. Нам бы очень хотелось приехать в Самарскую область туристами и остаться здесь на несколько дней, погулять и все посмотреть".

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Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!

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