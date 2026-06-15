Короткометражный фильм из Самарской области получил награду на кинофестивале в Париже

Короткометражный фильм "Гамбит Виктора", созданный выпускницами киношколы TheOneFilm, получил международное признание на Cine Paris Film Festival 2026. Картина режиссера Светланы Вершининой и продюсера Людмилы Смирновой удостоена награды в номинации "Лучший оригинальный саундтрек" (Best original score).

Автором музыкального сопровождения выступил композитор Назар Балутин.

Фильм сочетает авторское кино с элементами медиаарта и фокусируется на трансформации главного героя. По оценке жюри, саундтрек стал важной частью драматургии, который задает эмоциональный ритм истории и помогает глубже раскрыть внутренние переживания персонажа.

Продюсер картины Людмила Смирнова поделилась размышлениями о роли музыки в кино: "В кино музыка не существует без визуала: она ведет, расшифровывает, дополняет или аккомпанирует сюжету. У саундтрека много значений, но когда мы работали над фильмом, мы знали, что музыка - это не просто фон, это отдельный персонаж, который управляет атмосферой и проникает зрителю под кожу. И парижское жюри это прочувствовало. Нам удалось подчеркнуть трансформацию Виктора, сделать ее более выпуклой, зримой, эстетичной, и эти лавры - лишь подтверждение того, что наше независимое кино говорит на универсальном языке искусства".

Для Светланы Вершининой участие в Cine Paris Film Festival стало первым опытом представления работы на международной площадке. Режиссер рассказала о планах на будущее: "Теперь дело за новой музыкой - для следующего проекта "Серенада". Обещаю: здесь аудиовизуальный гипноз будет еще сильнее. Спасибо всем участникам проекта".

Картина "Гамбит Виктора" продолжает фестивальный путь, поэтому полная версия пока недоступна широкой публике. После завершения показов команда планирует организовать премьерные показы для российских зрителей.

Помимо завершения фестивального цикла "Гамбита Виктора", команда уже готовится к новому проекту. Следующий фильм под рабочим названием "Серенада" будет развивать идеи аудиовизуального воздействия. Съемки запланированы в Тбилиси, а акцент вновь будет сделан на синергии изображения и звука.