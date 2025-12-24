16+
Кино Культура

В Самаре покажут фильм-экскурсию "Зимняя Необычная"

САМАРА. 24 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В среду, 24 декабря, в 19:00, в кинотеатре "Художественный" состоится премьерный показ фильма-экскурсии "Зимняя Необычная" (6+) режиссера Андрея Петрякова.

В центре сюжета — семья, приехавшая в родной город матери — Самару, на каникулы. Скептически настроенный отец, уставший от холода и "взрослой" жизни, и его неугомонная дочь отправляются в импровизированное путешествие по городу, где зима звучит, движется и живет своей особой жизнью.

Зимняя Самара — сказочная, теплая и живая, где каждый может найти свое место: чтобы поморозить щеки, согреться, помечтать и заново наполнить "белый лист" зимы собственными красками. Это история о том, что зима скучна лишь для тех, кто забыл, что такое приключения.

Гостей ждет единственный показ в кинотеатре 18-минутного фильма-экскурсии, общение с командой и приглашенными гостями.

Вход: 200 рублей. Билеты можно приобрести по ссылке. Количество мест ограничено.

