В Самаре покажут фильм-экскурсию "Зимняя Необычная"

В среду, 24 декабря, в 19:00, в кинотеатре "Художественный" состоится премьерный показ фильма-экскурсии "Зимняя Необычная" (6+) режиссера Андрея Петрякова.
В центре сюжета — семья, приехавшая в родной город матери — Самару, на каникулы. Скептически настроенный отец, уставший от холода и "взрослой" жизни, и его неугомонная дочь отправляются в импровизированное путешествие по городу, где зима звучит, движется и живет своей особой жизнью.
Зимняя Самара — сказочная, теплая и живая, где каждый может найти свое место: чтобы поморозить щеки, согреться, помечтать и заново наполнить "белый лист" зимы собственными красками. Это история о том, что зима скучна лишь для тех, кто забыл, что такое приключения.
Гостей ждет единственный показ в кинотеатре 18-минутного фильма-экскурсии, общение с командой и приглашенными гостями.
Вход: 200 рублей. Билеты можно приобрести по ссылке. Количество мест ограничено.
Последние комментарии
Память народная, дорогого стоит!
Хорошее дело.
официальный сайт киноклуба—kinoclub.to
Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!
Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?