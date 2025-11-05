16+
Кино Культура

"Россия, я люблю тебя": Сбер и режиссёры разных поколений представили кино о стране

САМАРА. 5 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 59
С 14 ноября в широкий прокат сети "Синема Парк" выходит продолжение всероссийского киноальманаха о людях и местах, которые объединяют Россию. В День народного единства Сбер представил новую главу всероссийского альманаха "Россия, я люблю тебя" — истории о большой любви к своей стране, рассказанной языком искусства.

Фото: предоставлено пресс-службой Сбербанка

В создании картины объединились мастера отечественного кинематографа — Константин Богомолов, Алексей Нужный, Николай Хомерики, Алексей Куприянов — и молодые режиссёры Матвей Врачев, Наталья Борисова, Полина Феоктистова и Никита Севастьянов. Для начинающих авторов участие стало важным профессиональным шагом и дебютом в большом метре.

Каждая новелла — личная история, где Россия звучит по-своему: в Йошкар-Оле и Санкт-Петербурге, Москве и Звенигороде, Мурманске, Елабуге, Сочи и Перми. От мегаполисов до северных и провинциальных пейзажей — это истории о людях, для которых любовь к Родине начинается с любви к дому, к близким, к месту, где проходит жизнь.

Фильм продолжает линию первого альманаха, вышедшего летом, и становится масштабнее — о стране, где у каждого своя интонация, но одно общее чувство: "Россия, я люблю тебя".

Артём Фатхуллин, управляющий директор, начальник управления коммуникаций и репутации Сбера:

"Мы привыкли думать о Сбере как о технологическом лидере, но в основе нашей философии всегда были человеческие смыслы. Мы создаём экосистему, где технологии помогают людям жить, чувствовать, творить. Кино — одна из самых точных форм разговора о стране и человеке. Для нас этот проект — способ поддержать тех, кто умеет видеть Россию не через штампы, а через живые чувства и настоящие истории. Это тоже часть нашего лидерства — культурного, смыслового, человеческого. Смотрите это кино вместе с близкими, друзьями, семьями — в нём есть то, что объединяет нас всех".

Алёна Конурина, исполнительный директор департамента маркетинга и коммуникаций Сбера:

"Сбер — часть жизни миллионов людей, и через такие проекты мы хотим говорить о том, что действительно важно. Мы видим в культуре не просто сферу вдохновения, а основу общественного диалога — ту силу, которая соединяет поколения, помогает осмыслить прошлое и формулировать будущее. Сегодня, когда технологии стремительно меняют привычный ритм жизни, именно искусство возвращает внимание к человеческому. "Россия, я люблю тебя" — это история не только про любовь к стране, но и про ответственность перед ней: перед памятью, культурой, людьми, которые делают её живой каждый день".

