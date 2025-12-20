Бастрыкин взял на контроль уголовное дело в отношении самарцев, которых на автомобиле сбил мигрант

Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу в связи с обращением о совершении противоправных действий в отношении жителей Самары, передает пресс-служба СУ СКР по Самарской области.

В комментариях в аккаунте приемной председателя СК России Александра Бастрыкина в социальной сети "ВКонтакте" обратилась жительница Самары по вопросу длительного непривлечения к ответственности подростка неславянской внешности, совершившего противоправные действия в отношении нее и ее несовершеннолетнего сына.

"В январе текущего года фигурант, не имеющий права управления автомобилем, в ходе дорожного конфликта совершил умышленный наезд на женщину, находившуюся с сыном в пешеходной зоне, а также высказал в их адрес оскорбления по национальному признаку. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь. До настоящего времени никто к ответственности не привлечен", - отмечается в сообщении.

В СУ СК России по Самарской области было возбуждено уголовное дело.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Самарской области Павла Олейника доклад об установленных в ходе проведенных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования уголовного дела — о его результатах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.