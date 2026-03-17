Пожилой самарец потерял 4 млн рублей по вине мошенников

В Самаре 84-летний мужчина стал очередной жертвой мошенников, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Пенсионеру позвонил неизвестный под видом сотрудника силовых структур. Он убедил потерпевшего, что нужно срочно задекларировать деньги. Для этого все наличные сбережения требовалось отдать приехавшему курьеру, который после необходимой процедуры якобы вернул бы всю сумму обратно.

Мужчина не заподозрил обмана и выполнил указания мошенника, передав аферистам 4 млн рублей. После этого "силовик" перестал выходить на связь. Потерпевший понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.