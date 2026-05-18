16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре вынесли приговор членам крупного преступного сообщества за кредиты на подставных лиц Пенсионерка из Тольятти потеряла крупную сумму на "выгодных инвестициях" Дело экс-министра транспорта Пивкина рассмотрят в кассации в июне Сызранец присвоил себе чужой велосипед, но попался полиции Жительница Самары познакомилась в баре с мужчиной и умыкнула у него банковскую карту

Преступления Происшествия

В Самаре вынесли приговор членам крупного преступного сообщества за кредиты на подставных лиц

САМАРА. 18 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 349
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Группировка выводила из банков миллионы рублей. Часть денег уходила в "общак" экстремистского движения.

Фото: Александра Белова

Суд Кировского района Самары 15 мая вынес обвинительный приговор 12 членам крупного преступного сообщества. Следствие уличило их в 49 преступлениях.

Напомним, по данным следствия, преступное сообщество организовал Асиф Амлет оглы Омаров. Человек с такими ФИО был дважды зарегистрирован в Самаре как индивидуальный предприниматель — в 2011–2017 гг. он занимался розничной торговлей, а в 2021–2024 гг. — предоставлением брокерских услуг по ипотечным операциям.

Предполагается, что Омаров привлек к участию в сообществе не менее 15 человек, которые действовали на территории Самарской, Ульяновской, Пензенской областей, а также Татарстана. Участники ОПС подыскивали граждан, остро нуждающихся в деньгах, подделывали документы, подтверждающие их трудоустройство и доходы, приводили их в более или менее презентабельный вид, инструктировали и оформляли в банках кредиты на суммы от 230 тыс. до 2,2 млн рублей. Большую часть средств они забирали себе. Затем в течение нескольких месяцев гасили проценты по кредиту, чтобы мошенничество не было очевидным.

Офис группировки был сначала ов ТЦ "Марка" на пр. Кирова, затем в ТЦ "Парк Хаус".

Помимо эпизодов с мошенничеством, трем участникам ОПС вменяется ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации). Они, по данным следствия, вносили деньги в "общак" движения АУЕ ("Арестантский уклад един"), которое запретил Верховный суд РФ в 2020 г. как движение экстремистской направленности.

В итоге 15 мая суд зачитал членам сообщества приговор. Наказать осужденных решили реальными сроками свободы: от 2 лет 6 месяцев до 7 лет 6 месяцев лишения свободы.

Гид потребителя

Последние комментарии

Ольга Лукьянова 09 апреля 2026 11:24 В Тольятти будут судить директора УК по делу о хищении 451 млн рублей

Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут

Фаина Бижитуева 24 ноября 2025 13:42 Самарца будут судить за убийство соседа и покушение на сожительницу

Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц

Фаина Бижитуева 24 ноября 2025 13:14 В Тольятти двух женщин будут судить за убийство соседки

Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках

Егор Гаврилов 05 сентября 2025 10:29 В Новокуйбышевске будут судить троих наркосбытчиков,

Эта новость не соответствует действительности! Дети не имеют никакого отношения к наркотикам и никогда не занимались их распространением. Детей задержали сотрудники ГНК, избили, заставили всё признать. Однако позже этих же сотрудников и руководство ГНК также задержали по подозрению в сбыте наркотиков. Вероятно, впоследствии их отпустили. Сотрудники СУ СК по г. Новокуйбышевск и прокуратуры решили привлечь к ответственности невиновных людей нашего города, чтобы получить выгоду, повысить статистику, получить премии и выполнить план. Это уголовное дело неоднократно возвращалось прокурору из-за ошибок. Также судья Октябрьского районного суда г. Самара вернул его прокурору как «незаконное и сфальсифицированное». В настоящий момент прокуратура лично заинтересованная в обвинительном исходе этого дела утвердила обвинение в третий раз и направило в суд. ПРОСИМ ВСЕХ НЕРАВНОДУШНЫХ ПОМОЧЬ ДЕТЯМ! Ваш комментарий очень важен. И будет использован в суде. Будет опубликована вся подробная информация, подтверждающая невиновность детей и коррупционные манипуляции органов, все бумаги и постановления, а так же лица их подписывающие если Администрация г. Новокуйбышевск не обратит внимание и не спасет человеческие жизни!

Evlampy Suhodrishev 25 августа 2025 09:26 В Самаре пожилая женщина попалась на изощренную схему мошенников и лишилась 1 млн рублей

И что ж там изощрённого? Обычная стандартная схема лохотрона.

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31