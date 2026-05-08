Самарский полицейский заключен под стражу за "крышевание" азартных игр

В Самаре под стражу помещен заместитель начальника отдела полиции по Красноглинскому району УМВД России по Самаре Михаил Коркин, сообщает объединенная пресс-служба судов Самарской области.

Коркина подозревают в получении крупной взятки, а также в незаконной организации и проведении азартных игр.

По версии следствия, он получил взятку в размере не менее 2,15 млн руб. за попустительство незаконной организации азартных игр в Самаре, непривлечение нарушителей к ответственности, а также предупреждение о грядущих проверках.

Самарский районный суд избрал полицейскому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.