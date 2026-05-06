В Самаре мошенники выманили у пенсионерки более 1 млн рублей

В Самаре 76-летняя местная жительница стала жертвой мошенников, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Злоумышленники звонили женщине в течение нескольких дней, представлялись сотрудниками различных государственных учреждений. Ссылаясь на якобы существующее законодательство, требовали задекларировать деньги. Под воздействием психологического давления потерпевшая передала неизвестному более 1 млн рублей. Спустя непродолжительное время пожилая женщина узнала от родственников, что ее обманули мошенники, и незамедлительно обратилась в полицию.