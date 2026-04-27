Житель Самарской области приговорен к 15 годам лишения свободы за совершение терактов

Центральный окружной военный суд вынес приговор 22‑летнему жителю Самарской области за участие в террористической организации и совершении террористического акта, сообщает куйбышевская транспортная прокуратура.

По данным суда, в ноябре 2024 г. подсудимый добровольно присоединился к террористической организации и за денежное вознаграждение поджег релейный шкаф в Ставропольском районе и базовую станцию в Жигулевске. Эти действия были направлены на дестабилизацию работы органов власти.

Ущерб собственникам инфраструктурных объектов превысил 260 тыс. рублей.

Суд приговорил виновного к 15 годам лишения свободы. Первые 3 года он проведет в тюрьме, остальной срок — в исправительной колонии строгого режима. Дополнительно ему назначено ограничение свободы на 1 год и 6 месяцев. Осужденный также обязан возместить причиненный ущерб, а полученные им незаконные средства конфискованы в доход государства.

Еще один житель региона предстанет перед судом за поджог трансформаторов в Самарской области.