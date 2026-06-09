Директор турфирмы в Самаре обманул десятки клиентов

Клиенты, обманутые директором самарской турфирмы, через суд вернули свои деньги за несостоявшийся отдых, сообщает ГУФССП России по Самарской области.
История началась с того, что руководитель компании принимал от туристов деньги на организацию отдыха, но вместо покупки билетов и бронирования отелей присваивал средства себе. Недобросовестный предприниматель сорвал отдых 17 пострадавшим клиентам на общую сумму 1,2 млн рублей.
Суд признал мужчину виновным в мошенничестве и обязал возместить ущерб.
Чтобы заставить должника рассчитаться, судебные приставы Красноглинского района Самары арестовали банковские счета злоумышленника и запретили любые регистрационные действия с его автомобилем Ford Focus, а также ограничили выезд за границу.
После этого все 17 потерпевших смогли вернуть свои деньги.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках