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Преступления Происшествия

Директор турфирмы в Самаре обманул десятки клиентов

САМАРА. 9 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Клиенты, обманутые директором самарской турфирмы, через суд вернули свои деньги за несостоявшийся отдых, сообщает ГУФССП России по Самарской области.

История началась с того, что руководитель компании принимал от туристов деньги на организацию отдыха, но вместо покупки билетов и бронирования отелей присваивал средства себе. Недобросовестный предприниматель сорвал отдых 17 пострадавшим клиентам на общую сумму 1,2 млн рублей.

Суд признал мужчину виновным в мошенничестве и обязал возместить ущерб.

Чтобы заставить должника рассчитаться, судебные приставы Красноглинского района Самары арестовали банковские счета злоумышленника и запретили любые регистрационные действия с его автомобилем Ford Focus, а также ограничили выезд за границу.

После этого все 17 потерпевших смогли вернуть свои деньги.

Гид потребителя

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