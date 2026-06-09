Директор турфирмы в Самаре обманул десятки клиентов

Клиенты, обманутые директором самарской турфирмы, через суд вернули свои деньги за несостоявшийся отдых, сообщает ГУФССП России по Самарской области.

История началась с того, что руководитель компании принимал от туристов деньги на организацию отдыха, но вместо покупки билетов и бронирования отелей присваивал средства себе. Недобросовестный предприниматель сорвал отдых 17 пострадавшим клиентам на общую сумму 1,2 млн рублей.

Суд признал мужчину виновным в мошенничестве и обязал возместить ущерб.

Чтобы заставить должника рассчитаться, судебные приставы Красноглинского района Самары арестовали банковские счета злоумышленника и запретили любые регистрационные действия с его автомобилем Ford Focus, а также ограничили выезд за границу.

После этого все 17 потерпевших смогли вернуть свои деньги.