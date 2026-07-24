Два года принудительных работ получил водитель за смертельное ДТП в Самаре

В Самаре суд признал водителя виновным в нарушении ПДД, приведшем к гибели человека, сообщает объединенная пресс-служба судов Самарской области.

Трагедия случилась 7 ноября 2025 г. на ул. Партизанской. Около 17:00 водитель иномарки сбил 75-летнего пешехода, пересекавшего проезжую часть по нерегулируемому переходу. Несмотря на дождливую погоду и мокрое покрытие, экспертиза подтвердила, что у водителя была техническая возможность избежать наезда.

Суд квалифицировал действия мужчины по статье о нарушении правил дорожного движения или эксплуатации транспортного средства, что по неосторожности повлекло смерть человека, и назначил наказание в виде двух лет принудительных работ с удержанием 10 % заработка, а также лишил его права управлять транспортом на один год и шесть месяцев.

Приговор пока не вступил в законную силу.