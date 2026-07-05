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Суды Происшествия

Самарец получил обязательные работы и штраф за управление автомобилем под наркотиками

САМАРА. 5 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Волжский районный суд вынес приговор местному жителю, задержанному за рулем в состоянии наркотического опьянения. 

Под уголовное преследование 33-летний местный житель попал весной текущего года. Ранее он уже был осужден за нетрезвое вождение, но водительское удостоверение не сдал. 

Когда его автомобиль вновь остановили сотрудники Госавтоинспекции, он оказался нетрезв. Медосвидетельствование показало в его крови запрещенные вещества.

Находясь в отделе полиции, задержанный пояснил, что при выходе из магазина нашел у мусорного бака сверток с порошком, предположил, что это наркотики, и решил попробовать. Вдохнул содержимое и, ощутив прилив сил, решил отогнать автомобиль своей родственницы в автосервис, по дороге к которому его задержали полицейские. Так он стал фигурантом уголовного дела по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения),

Судом ему назначено наказание в виде обязательных работ сроком на 200 часов с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на 2 года. Приговор вступил в законную силу.

Кроме того, за совершение административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч.1 ст. 6.9 КоАП РФ, судом фигуранту назначено наказание в виде штрафа в размере 4000 рублей.

 

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