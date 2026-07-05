Самарец получил обязательные работы и штраф за управление автомобилем под наркотиками

Волжский районный суд вынес приговор местному жителю, задержанному за рулем в состоянии наркотического опьянения.
Под уголовное преследование 33-летний местный житель попал весной текущего года. Ранее он уже был осужден за нетрезвое вождение, но водительское удостоверение не сдал.
Когда его автомобиль вновь остановили сотрудники Госавтоинспекции, он оказался нетрезв. Медосвидетельствование показало в его крови запрещенные вещества.
Находясь в отделе полиции, задержанный пояснил, что при выходе из магазина нашел у мусорного бака сверток с порошком, предположил, что это наркотики, и решил попробовать. Вдохнул содержимое и, ощутив прилив сил, решил отогнать автомобиль своей родственницы в автосервис, по дороге к которому его задержали полицейские. Так он стал фигурантом уголовного дела по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения),
Судом ему назначено наказание в виде обязательных работ сроком на 200 часов с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на 2 года. Приговор вступил в законную силу.
Кроме того, за совершение административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч.1 ст. 6.9 КоАП РФ, судом фигуранту назначено наказание в виде штрафа в размере 4000 рублей.
Последние комментарии
... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...
... жизненно - всё верно; а вот ОСУДИЛИ - НЕ ТУ !!!
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???