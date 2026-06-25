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Суды Происшествия

Шесть лет колонии получил житель Самарской области за убийство брата

БОЛЬШАЯ ГЛУШИЦА. 25 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Большеглушицком районном суде Самарской области вынесли приговор по делу об убийстве в с. Августовка. Подсудимый признан виновным в умышленном причинении смерти своему брату, сообщает объединенная пресс-служба судов Самарской области.

Преступление было совершено 10 февраля 2026 года. По данным суда, во время совместного распития алкоголя между братьями возник конфликт. После того как брат подсудимого нанес ему телесные повреждения, тот кухонным ножом и твердым тупым предметом нанес брату множественные удары по голове, телу и конечностям. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

Суд принял во внимание ряд смягчающих обстоятельств: противоправное поведение самого потерпевшего, явку с повинной, активное содействие следствию, признание вины и состояние здоровья подсудимого.

В итоге виновного приговорили к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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