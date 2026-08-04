Маткапитал на фиктивных детей: суд взыскал с самарской мошенницы почти 2 млн рублей

В Советском районном суде Самары оглашен приговор по делу о крупном мошенничестве с социальными выплатами. Гражданка признана виновной сразу по трем эпизодам преступления, речь идет о мошенничестве при получении выплат, совершенном группой лиц по предварительному сговору и в крупном размере. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов Самарской области.
Женщина представила в профильные ведомства заведомо ложные сведения о рождении у нее детей. На основании этих недостоверных данных она получила средства материнского капитала и ряд социальных пособий — мер поддержки, которые по закону положены только семьям с детьми. При этом у осужденной не было никаких оснований претендовать на эти выплаты.
Следствие и суд установили, что гражданка действовала не в одиночку, а в составе группы лиц по предварительному сговору. Роль соучастников в схеме в публичном приговоре не раскрывается .
Совокупно из бюджета были незаконно получены миллионы рублей. В рамках уголовного дела заявлены гражданские иски от двух структур: министерства социально‑демографической и семейной политики и Отделения фонда пенсионного и социального страхования РФ. Суд частично удовлетворил требования ведомств. С осужденной взысканы 1 млн руб. в пользу министерства социально‑демографической и семейной политики Самарской области и 917 тыс. руб. в пользу Отделения фонда пенсионного и социального страхования РФ по Самарской области.
С учетом тяжести преступления, его группового и корыстного характера, а также крупного размера похищенного суд назначил гражданке наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Последние комментарии
Позор фирме Биотон
... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...
... жизненно - всё верно; а вот ОСУДИЛИ - НЕ ТУ !!!
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.